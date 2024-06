https://latamnews.lat/20240620/quien-sera-el-proximo-eeuu-cerrara-pronto-el-proyecto-zelenski-1155584759.html

¿Quién será el próximo? EEUU "cerrará pronto el proyecto Zelenski"

¿Quién será el próximo? EEUU "cerrará pronto el proyecto Zelenski"

EEUU podría sustituir a Volodímir Zelenski por otro político ucraniano que fuera una figura más cómoda para negociar con Rusia, indican desde el Servicio de... 20.06.2024

"Tras darse cuenta de la futilidad de esperar la [denominada] derrota estratégica de Rusia, la Casa Blanca no dudará en arrojarlo al basurero de la historia, sustituyéndolo por uno de los políticos ucranianos aceptables para negociar una solución pacífica del conflicto con Moscú", declaran.El candidato más adecuado para sustituirlo, desde el punto de vista de Washington, es el excomandante en jefe de las FFAA de Ucrania, Valeri Zaluzhni, informan desde el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia.Los países occidentales sacrificarán fácilmente a Zelenski cuando Rusia selle sus éxitos en el campo de batalla y "las agotadas y desmoralizadas FFAA ucranianas se encuentren en una situación desesperada".En sus palabras, Zelenski ya está totalmente controlado "por sus dirigentes desde Washington y no podrá eludir la responsabilidad de lanzar una guerra a gran escala en Europa"."En este contexto suenan cómicas las declaraciones histéricas de Zelenski de su intención de poner de rodillas a Rusia. Vagabundeando por las capitales occidentales, el autoproclamado presidente quiere dar la impresión de un gran trabajo y justificar de alguna manera la usurpación del poder. Sin embargo, es evidente que la Casa Blanca cerrará pronto el proyecto Zelenski", puntualizan desde el organismo.El 20 de mayo fue el último día del mandato de Volodímir Zelenski como presidente electo de Ucrania. Los comicios en Ucrania debían celebrarse el 31 de marzo de 2024. Teniendo en cuenta que los comicios no se celebraron, Zelenski no puede cumplir su mandato. Esto significa no solo su ilegitimidad, sino de toda la vertical del poder presidencial.

ucrania

