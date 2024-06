OIEA, sin pruebas de que Irán desarrolle un programa clandestino de armas nucleares

https://latamnews.lat/20240620/oiea-sin-pruebas-de-que-iran-desarrolle-un-programa-clandestino-de-armas-nucleares-1155604116.html

De acuerdo con la información del OIEA, admitió su jefe, un programa de este tipo existía en Irán en el pasado, pero hoy en día no hay pruebas de nada parecido. Sin embrago, generan preocupación los hechos que "no están completamente separados de un posible programa de armas nucleares: las reservas de uranio altamente enriquecido y la capacidad de producir centrifugadoras de uranio de última generación", según Grossi. "Por eso necesitamos claridad antes de que se produzca un colapso total del (sistema de) vigilancia", remarcó el jefe de la autoridad nuclear de la ONU. En julio de 2015, Irán y seis mediadores internacionales –Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia y Alemania– firmaron el llamado Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. En mayo de 2018, Washington rompió el acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares, algo que no se ha confirmado. Un año después, Teherán respondió disminuyendo de manera gradual sus compromisos en el marco del PAIC. En abril de 2021, las partes del acuerdo, junto con EEUU, comenzaron las negociaciones para restablecer el acuerdo nuclear, trabajando en Viena. Sin embargo, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, anunció en marzo de ese mismo año una pausa en las conversaciones de Viena "debido a factores externos". Irán culpa de ese estancamiento a las autoridades de EEUU.

