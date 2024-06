https://latamnews.lat/20240620/putin-da-una-conferencia-de-prensa-tras-finalizar-su-visita-de-estado-a-vietnam-1155591389.html

La doctrina nuclear rusa y la seguridad en la península de Corea centran la rueda de prensa de Putin

Sputnik te trae el discurso completo de Putin ante los periodistas.Rusia estudia "posibles cambios en su doctrina nuclear"En palabras de Putin, Moscú sopesa introducir cambios en su doctrina nuclear.En particular, se están desarrollando artefactos nucleares explosivos de potencia ultrabaja, agregó."Sabemos que entre los expertos occidentales hay ideas de que se podrían utilizar este tipo de armas y que esto no tiene nada de malo. Quizás esto efectivamente no tenga nada de malo, pero debemos prestar nuestra atención a esto", subrayó el presidente.El líder ruso precisó que Moscú no contempla la posibilidad de lanzar un ataque nuclear preventivo, "ya ​​que en un ataque de represalia se garantizará la destrucción del enemigo".Al mismo tiempo, el jefe de Estado ruso informó que las fuerzas estratégicas nucleares de Rusia están en plena preparación para el combate.En este contexto, el mandatario aseguró que por ahora Rusia no está muy preocupada por las acciones de los países occidentales.Al mismo tiempo, Moscú está vigilando el desarrollo de la situación y tomará medidas adecuadas para contrarrestar cualquier amenaza, recalcó Putin.La propuesta rusa de paz en Ucrania partirá "de la situación sobre el terreno"Comentando la reacción de Occidente sobre sus propuestas para la solución del conflicto ucraniano, el presidente ruso indicó que tal reacción era esperada, pero "los políticos sensatos" reflexionarán sobre ellas si quieren poner fin al conflicto, añadió. En su opinión, el nihilismo hacia las propuestas de paz de Moscú no durará para siempre. No obstante, advirtió que las propuestas rusas para solucionar el conflicto en Ucrania cambiarán en función de la situación sobre el terreno. El mandatario ruso reiteró que, en respuesta a las entregas de armas a Ucrania por parte de los aliados occidentales, Rusia no descarta responder con acciones similares "que Occidente piense dónde acabará después".Según Putin, "no tiene ninguna importancia el lugar donde se celebren las negociaciones, ya sea en Minsk, en Estambul o en Suiza"."Tenemos las propuestas de nuestra parte sobre la mesa, por favor. Ya no depende de nosotros el momento en que todos los interesados en estas negociaciones tomen lo que está sobre su mesa y comiencen las negociaciones. Puede ser mañana. Es un asunto suyo el momento en que decidan hacerlo", subrayó.El 14 de junio, Putin señaló que para iniciar las negociaciones de paz, Ucrania debe retirar sus tropas de los nuevos territorios rusos —las repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como de las regiones de Jersón y Zaporozhie—, rechazar oficialmente los planes de adherirse a la OTAN y mantener el estatus neutral, no alineado y no nuclear, mientras todas las sanciones contra Rusia deben ser levantadas.También Vladímir Putin reiteró, que su país está dispuesto a proseguir el diálogo con Ucrania sobre la base de lo acordado en las negociaciones de 2022 en Estambul y Minsk.El mandatario agregó que no es Rusia quien "negó a negociar, sino que Ucrania prohibió mantener las negociaciones".Putin recalcó que los acuerdos alcanzados en Estambul eran aceptables para Kiev."Si lo acordamos en aquel entonces, y el jefe del equipo de negociación firmó [el documento], significa que los acuerdos alcanzados en Estambul eran en principio aceptables para Ucrania", afirmó.La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo de fin de las hostilidades, tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas.Con respecto a la ayuda occidental a Kiev, Putin indicó que su país no descarta suministrar armas a otros Estados en respuesta al envío de armamentos occidentales a Ucrania.Los países occidentales, destacó el mandatario, "suministran armas a Ucrania y dicen: no controlamos nada más aquí, y no importa cómo se usen"."Y nosotros también podemos decir que suministramos algo a alguien y no controlamos nada más", indicó."Inhumanas" sanciones a Corea del NorteAbordando la cuestión de las sanciones contra Pionyang, Putin subrayó que "uno puede tratar el régimen [norcoreano] como quiera", pero es "inhumano" introducir "restricciones relacionadas con el derecho de migración".Para Putin, "algunas de las sanciones impuestas contra Corea del Norte, por no decir algo peor, se ven muy extrañas".Asimismo, comparó las sanciones contra Corea del Norte con el sitio de Leningrado (actual San Petersburgo), que vivió bajo asedio durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).El asedio de Leningrado duró del 8 de septiembre de 1941 hasta el 27 de enero de 1944 (872 días) y ha sido uno de los hechos más trágicos de la Segunda Guerra Mundial que se cobró la vida de más de un millón de personas.Corea del Sur "no tiene de qué preocuparse"De acuerdo con Putin, Seúl no tiene de qué preocuparse, ya que Moscú le brindará ayuda militar a Pionyang solo en caso de agresión en contra de Corea del Norte.No obstante, Putin advirtió a Seúl contra envíos de armas letales a la zona del conflicto en Ucrania.

