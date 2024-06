https://latamnews.lat/20240620/amlo-critica-a-las-agencias-de-eeuu-por-injerencia-en-caso-ayotzinapa-por-no-respetar-soberanias-1155594011.html

AMLO critica a las agencias de EEUU por injerencia en caso Ayotzinapa por "no respetar soberanías"

AMLO critica a las agencias de EEUU por injerencia en caso Ayotzinapa por "no respetar soberanías"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó a las agencias de seguridad estadounidenses por su intromisión en el caso Ayotzinapa

Asimismo, el mandatario mexicano destacó que, cuando existen autoridades independientes, democráticas y fuertes, las agencias como la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) "no pueden actuar con absoluta libertad".Los comentarios de López Obrador hacen referencia al asilo que el Gobierno de Estados Unidos concedió asilo a José Ulises Bernabé García, juez de Barandilla de Iguala, quien está implicado en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado sureño de Guerrero. Esto sucedió sin haber consultado a la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana.El presidente mexicano aseveró que, además de que el presunto señalado tenía ficha roja ante Interpol, cuando su Administración pedía información sobre Bernabé García, no le enviaron nada.Estos dichos se suman a las críticas que el mandatario de México ha hecho en los últimos días contra la DEA, especialmente por sus alegatos acerca de la reforma al Poder Judicial."Se toma en cuenta su punto de vista, pero ellos deben actuar con prudencia porque México es un país independiente y, para decirlo coloquialmente, pero con todo respeto, ¿quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos? ¿Quién les autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros?", declaró el 19 de junio de 2024.El jefe del Estado mexicano puntualizó que las opiniones de la dependencia estadounidense son poco adecuadas."Es como si yo diera una opinión sobre por qué no informan sobre la ampliación de los plazos para juzgar a Genaro García Luna [exsecretario de Seguridad en México]", ejemplificó.

