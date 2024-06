https://latamnews.lat/20240617/rusia-propondra-desde-el-cs-de-la-onu-elaborar-una-nueva-formula-de-seguridad-global-1155502581.html

Rusia propondrá desde el CS de la ONU elaborar una nueva fórmula de seguridad global

Rusia propondrá desde el CS de la ONU elaborar una nueva fórmula de seguridad global

ONU (Sputnik) — Rusia aprovechará su presidencia en el Consejo de Seguridad de la ONU en julio próximo para plantear la creación de un nuevo orden... 17.06.2024, Sputnik Mundo

Según el diplomático, hay que esbozar un nuevo sistema de relaciones internacionales más allá de la crisis actual. Previamente, el embajador avanzó que el 16 de julio habrá un debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU sobre cooperación multilateral para un orden internacional más justo, democrático y sostenible; y el día 17, otro debate público, que se centrará en el Oriente Medio. Está previsto que el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, presida las dos reuniones, dijo Nebenzia. El formato de debate abierto permite invitar a participar en la discusión a los países no miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que lo soliciten.Activos rusosRusia no reparará en los medios para responder a la expropiación de sus valores en Occidente, advirtió Nebenzia.Toda expropiación de valores rusos, o de rendimientos de los mismos, supone a juicio del diplomático "la más burda violación de los principios y las normas del derecho internacional, entre ellos el principio de la igualdad soberana y la inmunidad de los bienes y activos estatales que emana de él".La Unión Europea y el G7 bloquearon activos rusos por valor de 300.000 millones de euros desde el comienzo de la operación militar especial en Ucrania, que Moscú inició en febrero de 2022.Unos 200.000 millones de euros de inversiones rusas se encuentran inmovilizados en las cuentas del Euroclear, uno de los mayores sistemas de compensación y liquidación de valores financieros en Europa, con sede en Bélgica.El G7 acordó en su reciente cumbre de Apulia proporcionarle a Ucrania para fin de año 50.000 millones de dólares en préstamos que serán reembolsados ​​con los rendimientos de los activos congelados de Rusia.El Ministerio de Exteriores ruso calificó la decisión del bloque occidental de expolio que afecta no solo a los inversores particulares, sino también a los fondos soberanos. A su vez, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que su país respondería de manera simétrica con la confiscación de los activos europeos congelados en Rusia.

