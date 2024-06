https://latamnews.lat/20240617/la-otan-actua-como-peon-de-eeuu-para-ser-hostil-contra-rusia-y-china-1155518820.html

La OTAN actúa "como peón" de EEUU para ser hostil contra Rusia y China

17.06.2024

La narrativa belicista sigue siendo el eje rector de la política otanista en un mundo donde la Casa Blanca pretende seguir imponiendo su hegemonía, principalmente en Europa del Este, contra Rusia, y en la región Asia-Pacífico, contra China, advierte el medio. Un día antes, el secretario general de la Alianza atlántica, Jens Stoltenberg, habló sobre la posibilidad de desplegar más cabezas nucleares y ponerlas en disposición de combate como factor disuasorioSegún Stoltenberg, un mundo donde Moscú y Pekín tienen arsenales nucleares no puede ser considerado un lugar seguro. La hostilidad estadounidenseSin embargo, a decir de Zhang Junshe, la advertencia lanzada por el líder de la OTAN no tiene nada que ver con la búsqueda de la paz y la estabilidad globales, sino con un factor político desplegado desde Washington para "reprimir a sus adversarios". De acuerdo con el diario chino, el hecho de que los armamentos nucleares se estén reforzando en el mundo es el resultado de conflictos globales como los de Ucrania y Gaza y de la represión de los países occidentales contra los no occidentales.El poder nuclear es la base de la seguridad nacional cuando China se enfrenta a un Estados Unidos "cada vez más hostil con 10 veces más cabezas nucleares que Pekín", afirmó Global Times. El16 de junio, el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) publicó un informe en el que asegura que el papel de las armas nucleares se ha vuelto más importante y los gobiernos de diferentes países están modernizando sus arsenales a medida que las relaciones geopolíticas se deterioran."No habíamos visto que las armas nucleares desempeñaran un papel tan destacado en las relaciones internacionales desde la Guerra Fría", dijo en un comunicado Wilfred Wan, director del Programa de Armas de Destrucción Masiva del SIPRI."Los nueve Estados con armamento nuclear —Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) e Israel— siguieron modernizando sus arsenales nucleares y varios desplegaron nuevos sistemas de armas nucleares o con capacidad nuclear en 2023", se lee en el informe.

