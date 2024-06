https://latamnews.lat/20240616/el-kremlin-se-pregunta-si-zelenski-esta-dispuesto-a-evitar-deterioro-mayor-para-ucrania-1155491222.html

El Kremlin se pregunta si Zelenski está dispuesto a evitar un deterioro mayor para Ucrania

Las condiciones en el campo de batalla para Ucrania siguen empeorando. Habrá que ver si el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, está...

La dinámica actual en los frentes, agregó el portavoz del Kremlin, "demuestra claramente que seguirán empeorando para los ucranianos". Tras recordar que Volodímir Zelenski, afirmó en repetidas ocasiones que no se aferra al cargo y está dispuesto a todo por Ucrania, Peskov indicó: "Veremos si está dispuesto a todo con tal de no empeorar la situación aún más".El portavoz negó que la reciente propuesta de Putin suponga un ultimátum a Kiev.El 14 de junio, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, esbozó un plan para un cese del fuego inmediato y el inicio de conversaciones de paz con Ucrania que consta de cuatro condiciones indispensables.Así, el líder ruso condicionó la paz a la retirada de las tropas de Kiev de los nuevos territorios de Rusia —es decir, las repúblicas de Donetsk y Lugansk y las provincias de Jersón y Zaporozhie— así como al rechazo por Ucrania de los planes de integrar la OTAN.Además, Putin insistió en "un estatus neutral, no alineado y no nuclear de Ucrania" y en el levantamiento de todas las sanciones occidentales contra Rusia.Zelenski, por su parte, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.

