"Trucos contables deliberados": el apoyo de EEUU a Ucrania estaría lleno de irregularidades

15.06.2024

La Administración Biden se basa en "trucos contables deliberados" para enviar a Ucrania cantidades significativamente mayores de ayuda militar directa que las autorizadas por el Congreso, según declaró a Sputnik David Pyne, ex funcionario del Departamento de Defensa estadounidense.Mientras Washington sigue empeñado en alimentar la guerra indirecta de Occidente contra Rusia en Ucrania, los fabricantes de armas estadounidenses "están aumentando su capacidad" en un esfuerzo por reponer los agotados arsenales de armas estadounidenses, afirmó el ex empleado del Pentágono. En el proceso, la Casa Blanca está "desmilitarizando aún más el ejército estadounidense y degradando seriamente su capacidad para luchar y ganar guerras importantes".El Inspector General del Departamento de Defensa de Estados Unidos reveló en un nuevo informe que el Pentágono sobrevaloró el material de defensa entregado a Ucrania en 1.900 millones de dólares adicionales."Combinado con el error previamente reconocido de 6.200 millones de dólares, el total de artículos de defensa sobrevalorados proporcionados a través de PDA es de 8.100 millones de dólares", se afirma en el nuevo reporte.El año pasado, otro informe del Inspector General del Departamento de Defensa concluyó que el Pentágono se enfrentaba a "dificultades" para supervisar todo el material militar estadounidense enviado a Ucrania. Un informe de enero de este año dejó al descubierto más "errores" similares. Los funcionarios estadounidenses no hicieron un seguimiento adecuado de más de 1.000 millones de dólares en armas estadounidenses enviadas a Ucrania, concluyendo que podían haber sido robadas o pasadas de contrabando. El Departamento de Defensa estadounidense "no cumplió plenamente" los requisitos y gran parte del material militar enviado era "moroso", se señaló en el informe.Con el propio historial de corrupción de Ucrania impulsando una mayor diligencia en las auditorías, el texto de un pacto bilateral de seguridad que acaban de firmar Kiev y Washington obliga al régimen de Volodímir Zelenski a reafirmar aún más su "compromiso de garantizar la seguridad de los artículos y la tecnología de defensa proporcionados por Estados Unidos de acuerdo con los requisitos de supervisión mejorada del uso final (EEUM) de Golden Sentry [Departamento de Defensa]".Ucrania debía realizar "un inventario exhaustivo de todos los artículos EEUM restantes en posesión de Ucrania", proporcionar al DoD "acceso a las instalaciones militares de toda Ucrania en las que se almacenan artículos EEUM" y "permitir la reanudación de todas las actividades de verificación en persona".Pyne recordó cómo el ex director ejecutivo de Blackwater, Erik Prince, dijo a Tucker Carlson en una entrevista reciente que el Departamento de Defensa de Joe Biden ha "infravalorado enormemente las armas que EEUU ha dado a Ucrania para maximizar el número de armas" que se envían.Dado que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, "ha desertado al ala neoconservadora del Partido Republicano aprobando 61.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania", dijo el experto, hay pocas posibilidades de que presione para que se investiguen estos supuestos errores contables."Por supuesto, no son errores en absoluto, sino un esfuerzo concertado por parte de la administración Biden para continuar su traición a los intereses de seguridad nacional de EEUU en apoyo de la guerra fabricada por Biden contra Rusia en Ucrania, a la que el presidente Vladimir Putin ha estado tratando admirablemente de poner fin con un acuerdo de paz negociado de compromiso desde marzo de 2022", señaló Pyne.

