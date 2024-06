https://latamnews.lat/20240615/la-jefa-de-la-comision-europea-rechaza-la-propuesta-de-paz-de-putin-1155487530.html

La jefa de la Comisión Europea rechaza la propuesta de paz de Putin

La jefa de la Comisión Europea rechaza la propuesta de paz de Putin

Sputnik Mundo

BRUSELAS (Sputnik) — La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su discurso en la cumbre sobre Ucrania en Suiza, se pronunció en... 15.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-15T21:06+0000

2024-06-15T21:06+0000

2024-06-15T21:06+0000

internacional

rusia

ucrania

política

vladímir putin

ursula von der leyen

comisión europea

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/03/1e/1137540343_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_69bf6d881b89bc02c7f4a6452c99465e.jpg

El viernes, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, esbozó un plan para un cese al fuego inmediato y el inicio de conversaciones de paz con Ucrania que consta de cuatro condiciones indispensables. De este modo, el líder ruso condicionó la paz a la retirada de las tropas de Kiev de los nuevos territorios de Rusia –es decir, las repúblicas de Donetsk y Lugansk y las provincias de Jersón y Zaporozhie–, así como al rechazo por Ucrania de los planes de integrar la OTAN.Otros puntos indicados son "un estatus neutral, no alineado y no nuclear de Ucrania" y el levantamiento de todas las sanciones occidentales contra Rusia. El líder ucraniano, Volodímir Zelenski, por su parte, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum. Suiza celebra una conferencia sobre Ucrania los días 15 y 16 de junio cerca de la ciudad de Lucerna, en el complejo turístico de Burgenstock. Los presidentes de Estados Unidos, China y Brasil no asistieron a este encuentro, que concluye este domingo. Si bien Suiza no invitó a Rusia, Moscú informó que no participaría en ningún caso. Según el Kremlin, es absolutamente ilógico e inútil buscar opciones para resolver el conflicto ucraniano sin la participación de Rusia.

https://latamnews.lat/20240615/la-propuesta-de-paz-para-ucrania-formulada-por-putin-podria-ser-un-salvavidas-para-europa-1155482465.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, política, vladímir putin, ursula von der leyen, comisión europea