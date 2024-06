https://latamnews.lat/20240615/construyendo-la-victoria-la-arquitectura-electoral-del-chavismo-1155472510.html

Construyendo la victoria: la arquitectura electoral del chavismo

Carolys Pérez, integrante de la coordinación nacional del Movimiento Futuro y exministra para la Mujer y la Igualdad de Género, detalla en exclusiva para...

Las matemáticas del triunfoEste 9 de junio, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio inicio a la estrategia "1x10x7" con el fin de alcanzar su reelección en los próximos comicios presidenciales a realizarse el próximo mes de julio.La estrategia forma parte de un sistema organizado de búsqueda del voto que prioriza siete grandes sectores de la población: comunas y movimientos sociales, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el Gran Polo Patriótico, la milicia bolivariana, los pueblos indígenas, las misiones y grandes misiones y la fuerza social de los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP).Esta fórmula asegura que cada militante registre y movilice a diez votantes, promoviendo una participación efectiva y controlada. "Ninguna otra fuerza política en este país ha manifestado la vocación de trabajo político que ha manifestado este pueblo", afirma Pérez. Pérez brinda algunas cifras del contexto en el que se despliega dicho 1x10x7, argumentando además que el éxito de este mecanismo radica en el hecho de que, desde la llegada de la revolución bolivariana al poder en Venezuela, se ha facilitado el ejercicio del voto, multiplicando los centros de votación permitiendo que la mayoría de la población, en especial la más vulnerable pueda ejercer el derecho al sufragio.Del 28 de Julio y el Día DespuésDe cara a las elecciones y ante las alertas emitidas por el presidente Nicolás Maduro de que la extrema derecha no aceptará los resultados adversos, Carolys Pérez llama a la participación pacífica y organizada. “Para el 28 de julio, el mensaje al pueblo venezolano es que participen. A nosotros se nos ha enseñado que la manera de dirimir nuestras diferencias siempre es pacífica y electoral,” declara. Ella recuerda episodios de violencia en elecciones anteriores y reafirma el compromiso del chavismo con la paz y la democracia."Sabemos que además de cantar fraude, que es lo que acostumbra la derecha, busca sabotear las elecciones. Y el saboteo pasa por la violencia, por eso nosotros hacemos llamado a no caer en provocaciones, pero a no confiarnos tampoco en el triunfalismo. Sabemos y tenemos organizados el 1x10x7, presencia en 15.864 centros electorales, una estructura de movimientos sociales, partidos y fuerzas sociales y además, el 29 de julio, vamos a salir a defender a nuestro presidente porque ese mismo día comienzan las 7 transformaciones", apunta Pérez.Luchar contra la posverdadUna de las preocupaciones centrales de la revolución bolivariana, y mucho más en época electoral, ha sido la gestión de la percepción pública, especialmente en un mundo atravesado por las redes sociales e información falsa. Pérez destaca que la posverdad es una realidad en la política venezolana. Sin embargo, enfatiza que "nada le gana al trabajo orgánico. La movilización popular, la organización a través de consejos comunales y comunas, y la consulta permanente a la gente son las herramientas clave para enfrentar la desinformación".Pérez añade que en Venezuela existen alrededor de 14 millones de cuentas de redes sociales y muchas de ellas son adversas a la revolución, "sin embargo, hemos aprendido que llevando, transmitiendo el mensaje boca a boca en el territorio, con trabajo concreto, vamos a sostener la victoria que nos dio el comandante Chávez en el año 98". Este plan propuesto por el presidente Nicolás Maduro, es una parte integral de la estrategia del chavismo para el futuro. Carolys Pérez lo describe como el resultado de "un ejercicio profundo de autocrítica por parte de la vanguardia de la revolución encabezada por el presidente Nicolás Maduro", señala.Este plan abarca el horizonte del 2024 al 2030 y se desarrolló a partir de un análisis de las áreas donde el gobierno podía mejorar. Surgió de debates nacionales que incluyeron tanto canales digitales como asambleas territoriales. Pérez enfatiza que estas transformaciones buscan convertir las realidades actuales en aspiraciones alcanzables mediante la participación y el debate abierto con la población.El plan busca abordar diversas áreas críticas para el desarrollo del país, con énfasis en una nueva economía, la paz social y un sistema más eficiente y transparente en el manejo de los recursos públicos:"Debemos construir un sistema de lucha contra la corrupción, un sistema de principios y de ética que te lleve a valorar a quien es honesto y no a quien es más vivo. Que te lleve entonces a construir nuevos referentes de lo que tú aspiras ser dentro de la sociedad y no a partir solo de lo que se tiene en términos materiales. Porque si no, estamos perdiendo la batalla política, la batalla ideológica, la batalla de las conciencias. Y allí no importa qué proyecto político gane, como sociedad y como pueblo nos estaremos perdiendo", finaliza.

venezuela

