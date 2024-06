https://latamnews.lat/20240608/la-batalla-digital-en-venezuela-de-cara-a-las-elecciones-una-dictadura-del-algoritmo-1155323806.html

La batalla digital en Venezuela de cara a las elecciones: ¿una 'dictadura del algoritmo'?

La batalla digital en Venezuela de cara a las elecciones: ¿una 'dictadura del algoritmo'?

Sputnik Mundo

La contienda electoral en Venezuela ya no se dirime en marchas y manifestaciones de apoyo al proyecto bolivariano en las calles de Venezuela, sino en un... 08.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-08T02:30+0000

2024-06-08T02:30+0000

2024-06-08T02:30+0000

américa latina

venezuela

nicolás maduro

política

sociedad

redes sociales

democracia

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e5/0a/1d/1117673213_435:178:2995:1618_1920x0_80_0_0_fe5630f3be51786652e02575f48258a4.jpg

El presidente Nicolás Maduro ha denunciado que las grandes corporaciones dueñas de las plataformas de redes sociales digitales mantienen a sus cuentas un "baneo" permanente que no le ha permitido desarrollar una campaña comunicacional efectiva en internet. Para ello, ha desarrollado una estrategia de comunicación política denominada Nicolike, con la cual pretende "democratizar las comunicaciones" y derrotar lo que dentro del chavismo han comenzado a llamar "la dictadura del algoritmo". "Miles de personas en Venezuela y fuera de Venezuela han denunciado el baneo contra mis cuentas de redes sociales, contra mis actividades y contra el país en general (...) No solamente se trata de las sanciones, el bloqueo económico que lo vamos superando, le vamos ganando, sino del baneo comunicacional", declaraba hace unos días el presidente Maduro.El moldeamiento de la reacción públicaOlga Álvarez, analista política y experta electoral entrevistada por Sputnik, considera que este "baneo" del que habla el presidente Maduro invita a pensar que las redes sociales han transformado la manera en que la opinión pública se modela, no creando una opinión reflexiva, sino una reacción inmediata a eventos y temas, sean reales o no.La analista expone que luego de que estallara el escándalo de Cambridge Analytica, empresa que supuestamente contrató Donald Trump para influir en el modelaje de la opinión pública estadounidense durante su campaña presidencial en el 2016, se tomó más conciencia del impacto que que las redes sociales e internet tenían a la hora de influir en la votación de los ciudadanos. En especial, la recopilación de millones de datos de usuarios para el perfilado psicológico de cada uno de ellos y su uso con fines político, es a lo que debe prestarse mayor atención."La Big Data es una herramienta fundamental para el análisis e implementación de estas estrategias en el marco de lo que la propia OTAN está desarrollando desde el ‘Comando Aliado para la Transformación’, conducido por el general francés, Philipe Lavaigne, y en cuyos centros de innovación se planifican las operaciones comunicacionales en esta nueva modalidad de la guerra", apunta la especialista. Según la experta, "la estrategia de la guerra cognitiva" va más allá de generar una opinión favorable: se busca convertir a cada individuo en un actor, un soldado de estas nuevas formas de guerra, "que actuará en principio desde las redes sociales pero con suficiente deterioro cognitivo para reaccionar ante el primer estímulo en la vida real", señala.La guerra cognitiva en VenezuelaEn el contexto de las elecciones en Venezuela, la experta electoral señala que el país ha sido objeto de una guerra multiforme, incluyendo la modalidad de guerra cognitiva y de información, con el objetivo de "derrocar al Gobierno de la República Bolivariana y generar las condiciones para el exterminio del chavismo"."Por otro lado, hay una estrategia en desarrollo para instalar la percepción de un eventual triunfo de la extrema derecha, para lo cual se valen de encuestas sesgadas en su planteamiento, sin ningún aval técnico, fabricadas en las propias redes con el uso de miles de bots para crear la ficción de intenciones de votos en contra de Nicolás Maduro", señala.A juicio de Álvarez, la estrategia planteada contra el oficialismo venezolano no tendrá éxito en el ámbito electoral porque "los bots no votan", ni en el ámbito social, porque fracasará en su "expectativa de conducir acciones violentas o terroristas". Desde el 2017, el sitio web Statista alertaba que la mitad del tráfico de internet era canalizado e impulsado a través de bots (programas informáticos diseñados para generar contenido), lo cual abría las puertas para que, a través de programas computacionales, se inundara internet de contenido dirigido y artificial con el fin de inducir un modelado de la opinión pública.Álvarez señala que esta intoxicación del discurso en internet debido al uso masivo de bots "desinforman y modifican la percepción de la realidad que tienen los individuos respecto a su propio bienestar, e inhiben el juicio crítico de diversos grupos sociales".

https://latamnews.lat/20240527/venezuela-alerta-que-guyana-presta-servicio-a-eeuu-con-ejercicios-militares-1150793325.html

https://latamnews.lat/20240604/maduro-sobre-el-triunfo-de-sheinbaum-la-izquierda-de-mexico-aplasto-a-la-derecha-extremista-1155205897.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

José Negrón Valera https://cdn.img.latamnews.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.latamnews.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.latamnews.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

venezuela, nicolás maduro, política, sociedad, redes sociales, democracia, 💬 opinión y análisis