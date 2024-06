El Kremlin no descarta bombardeo deliberado contra medios rusos tras muerte de periodista

"En cuanto a este atentado contra nuestros periodistas y la muerte de uno de ellos, por supuesto, la investigación que puso en marcha el Comité de Investigación establecerá todas las circunstancias. Pero, si no me equivoco, pudo haberse tratado de un bombardeo deliberado contra nuestros periodistas (…) Es decir, no fue accidental", dijo Peskov ante la prensa, comentando la falta de reacción occidental ante la muerte de Kozhin.