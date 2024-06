https://latamnews.lat/20240605/putin-sostiene-una-reunion-con-los-jefes-de-las-agencias-de-noticias--1155254243.html

Putin sostiene una reunión con los jefes de las agencias de noticias

Putin sostiene una reunión con los jefes de las agencias de noticias

El presidente ruso, Vladímir Putin, celebra su reunión anual con los directores de las agencias de prensa rusas e internacionales en el marco del Foro... 05.06.2024

Sputnik te acerca la transmisión en vivo de la reunión.Al abordar el desarrollo actual de las relaciones entre Europa y Rusia, Putin señaló que se podría encontrar soluciones a las cuestiones pendientes en caso de que los líderes del continente europeo actúen de manera independiente. Asimismo, expresó su certeza en que el estado de las relaciones entre EEUU y Rusia no sufrirá cambios tras las elecciones presidenciales en el país norteamericano. Sin embargo, Moscú trabajará con cualquier mandatario estadounidense que sea elegido por el pueblo de ese Estado. Putin agregó al respecto que a la parte rusa no le importa quien será el ganador de los comicios estadounidenses.En lo que se refiere a la actual persecución del expresidente estadounidense, Donald Trump, el mandatario ruso destacó que, "sin pruebas directas" constituye el uso del poder judicial para la lucha política.Recordó que tras la sentencia en la que el jurado dio el veredicto de "culpable" a Trump, sus índices de popularidad subieron inmediatamente y se incrementó la recaudación de fondos para su campaña presidencial. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que en la reunión con los jefes de las agencias de noticias mundiales participarán también representantes de países no amistosos. Según él, la comunicación se celebrará en el formato de una conversación libre, "sin una agenda limitada". "Se celebrará en modo abierto", precisó el portavoz.Se trata de la octava vez que el mandatario conversa con representantes de los medios de todo el mundo en el marco del SPIEF. Los participantes en el acto tienen la oportunidad de debatir con el dirigente ruso los temas más acuciantes de la política interior y exterior de Rusia de modo libre.La XXVII edición del SPIEF tiene lugar del 5 al 8 de junio de 2024. El tema principal del acontecimiento del año en curso gira en torno a la formación del mundo multipolar y está bautizado como "La base de un mundo multipolar. Formación de nuevos puntos de crecimiento".El evento, que se celebró por primera vez en 1997, es organizado desde 2006 con el patrocinio y la participación del presidente de Rusia, Vladímir Putin.En sus más de 25 años de historia, el SPIEF logró convertirse en la principal plataforma internacional de contacto entre representantes de la comunidad empresarial y en un espacio de debate sobre las cuestiones económicas fundamentales tanto para Rusia, como para los mercados en vías de desarrollo y el mundo en general.

san petersburgo

