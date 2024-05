https://latamnews.lat/20240530/de-ninguna-manera-eeuu-boicoteara-el-homenaje-de-la-onu-a-raisi-1154360116.html

"De ninguna manera": EEUU boicoteará el homenaje de la ONU a Raisi

"De ninguna manera": EEUU boicoteará el homenaje de la ONU a Raisi

Sputnik Mundo

Estados Unidos boicoteará el homenaje que las Naciones Unidas (ONU) rendirá el 30 de mayo al presidente iraní, Ebrahim Raisi, fallecido en un accidente de... 30.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-30T11:11+0000

2024-05-30T11:11+0000

2024-05-30T11:11+0000

internacional

eeuu

ebrahim raisi

irán

📰 muerte del presidente iraní, ebrahim raisi, en accidente aéreo

🌍 oriente medio

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/1e/1154360256_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_e2f0d69110f175e9b32a9e9ed56c797f.jpg

"No asistiremos a este acto de ninguna manera", señaló un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato. En sus palabras, las Naciones Unidas deberían estar con el pueblo de Irán, no conmemorando a "su opresor de décadas". El 20 de mayo, el Consejo de Seguridad de la ONU guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente de helicóptero. De acuerdo con la publicación, el embajador adjunto de Estados Unidos ante la organización, Robert Wood, se puso de pie a regañadientes junto a sus 14 homólogos.El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, comentando la muerte de Raisi, indicó que "los iraníes probablemente estén mejor" ahora que el mandatario falleció y que Washington "ciertamente no lamenta su muerte", al responder a una pregunta del senador Ted Cruz, del opositor Partido Republicano. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó de "grosera" esas declaraciones.El 19 de mayo, el helicóptero en el que viajaban Raisi junto con el canciller, Huseín Amir Abdolahián, se estrelló en el noroeste de Irán cuando la delegación regresaba de una visita a Azerbaiyán. A bordo de la aeronave también se encontraban, el gobernador de la provincia de Azerbaiyán Oriental, Malik Rahmati; el imán de la oración colectiva de Tabriz, el ayatolá Al Hashemi; el jefe de la unidad de protección del presidente; el piloto, el copiloto y un oficial técnico.Irán declaró cinco días de luto por la muerte del presidente y sus acompañantes. El vicepresidente primero, Mohamed Mojber, ejercerá de jefe de Estado durante los próximos 50 días, hasta que se celebren nuevas elecciones presidenciales.

https://latamnews.lat/20240522/dos-tragedias-en-5-anos-como-afectaran-las-recientes-desgracias-de-iran-a-su-futuro-politico-1150666355.html

eeuu

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, ebrahim raisi, irán, 📰 muerte del presidente iraní, ebrahim raisi, en accidente aéreo, 🌍 oriente medio