https://latamnews.lat/20240613/musk-propone-a-sancionar-a-una-ong-ucraniana-por-sus-acciones-contra-los-estadounidenses-1155426890.html

Musk propone a sancionar a una ONG ucraniana por sus acciones contra los estadounidenses

Musk propone a sancionar a una ONG ucraniana por sus acciones contra los estadounidenses

Sputnik Mundo

El empresario Elon Musk valoró la iniciativa del Congreso estadounidense de privar de financiación a la organización no gubernamental (ONG) ucraniana que forma... 13.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-13T14:03+0000

2024-06-13T14:03+0000

2024-06-13T14:03+0000

internacional

elon musk

ucrania

ong

eeuu

lista negra

terrorismo

ayuda financiera

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0b/12/1145838283_0:181:3072:1909_1920x0_80_0_0_fcee6d0b77d4868037163580acdadb4a.jpg

Horas antes, el congresista republicano Andrew Clyde informó que el Comité Selecto de la Cámara de Representantes decidió retirar la financiación a una ONG ucraniana no revelada que "difamaba a los conservadores y legisladores estadounidenses que se oponen a la política de Biden sobre Ucrania y su financiación".A comienzos de junio, la ONG The Data Journalism Agency publicó una lista de personalidades que critican la ayuda a Ucrania. En ella figuraban 76 organizaciones y 391 personas, entre ellas el expresidente de Estados Unidos y actual candidato presidencial Donald Trump, el propio Elon Musk, periodista Tucker Carlson, que entrevistó al presidente ruso, Vladímir Putin, y varios congresistas.Elon Musk es conocido por sus críticas al rumbo de la política exterior de la Administración Biden, incluido el conflicto ucraniano.A finales de abril, calificó de" locura" y gran error las negociaciones de la Casa Blanca con Volodímir Zelenski sobre un acuerdo que estipulaba apoyo a Kiev durante 10 años. En cuanto al hipotético ingreso de Ucrania a la OTAN, Musk comparó la idea de la entrada ucraniana en la Alianza con el comienzo de una película sobre el apocalipsis nuclear.Después de las declaraciones de Musk sobre el conflicto en Ucrania, el controvertido sitio web ucraniano Mirotvorets añadió al magnate a su lista, señalando que el empresario supuestamente "ha contribuido a la propaganda rusa en más de una ocasión". No obstante, su perfil estuvo en el sitio web durante 15 minutos, tras los cuales fue eliminado.

https://latamnews.lat/20240421/una-guerra-eterna-musk-critica-la-aprobacion-de-la-ayuda-a-ucrania-por-el-congreso-de-eeuu-1149903647.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

elon musk, ucrania, ong, eeuu, lista negra, terrorismo, ayuda financiera