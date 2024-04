https://latamnews.lat/20240430/un-eventual-acuerdo-a-largo-plazo-entre-eeuu-y-ucrania-es-absurdo-y-no-tiene-ningun-futuro-1150119135.html

Un eventual acuerdo a largo plazo entre EEUU y Ucrania es "absurdo y no tiene ningún futuro"

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski anunció que Kiev y Washington trabajan en un acuerdo bilateral a largo plazo para reforzar la seguridad de Ucrania... 30.04.2024

El acuerdo que duraría 10 años en realidad solo busca generar réditos políticos a Volodímir Zelenski y a Joe Biden, en momentos en que este último busca su reelección como presidente ante un Donald Trump fortalecido, aseguran los expertos en geopolítica internacional. De acuerdo con el analista, el mandatario ucraniano ya no está en condiciones de negociar nada porque su legitimidad se acaba en junio. "Si Zelenski no se somete elecciones, ya no será el presidente con la capacidad para decir: 'represento los valores democráticos occidentales y europeos'", observa el catedrático. Según el experto, Zelenski ha ocasionado "un daño severo" a Kiev por su posición "suicida" de seguir en un conflicto que va perdiendo frente a las tropas rusas. Además, señala, buena parte del pueblo ucraniano lo ha dejado de apoyar porque está llevando a cabo una "persecución brutal" a través de su sistema de reclutamiento, secuestrando a personas, a hombres de 18 a 60 años para que vayan al frente de batalla. Además, dice, ha empezado a cancelar servicios consulares, sobre todo en Europa, que es donde se concentra la mayor cantidad de ucranianos refugiados para sumarlos a las filas castrenses del país. El especialista sostiene que el eventual acuerdo que firmarían Kiev y Washington solo tiene la intención de que Zelenski siga contando con el financiamiento de los países occidentales. De hecho, el multimillonario Elon Musk calificó este pacto como el sinónimo de un conflicto sin fin. ¿El acuerdo más sólido?Según Zelenski, el acuerdo que se pretende cerrar es "el más sólido de todos" entre ambas naciones, en momentos en que existen dudas sobre la continuidad del apoyo estadounidense a Kiev en caso de que Trump vuelva a la Casa Blanca. "Estamos debatiendo los fundamentos específicos de nuestra seguridad y cooperación. También estamos trabajando en la fijación de niveles específicos de apoyo para este año y para los próximos 10 años, incluyendo apoyo armado, financiero, político y producción conjunta de armas", afirmó el mandatario ucraniano en un mensaje a la población.Christian Nader, historiador mexicano de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la UNAM, señala a Sputnik que el acuerdo buscaría crear una "infraestructura militar la para producción de armamento que ayude a restaurar el complejo militar industrial ucraniano, que está hecho pedazos". "Buscan recurrir, como lo han hecho desde hace 10 años, a mercenarios multinacionales e incluso, como dijo Macron hace unos días, que también están dispuestos a enviar tropas regulares de la OTAN, lo cual sería una agresión directa por parte del organismo supranacional francés en contra de Rusia", señala.Alargar el conflicto lo más que se puedaPara Nader, lo que intenta hacer Zelenski es alargar el conflicto lo más que se pueda para comprometer a Washington y obligarlo a que empiece a enviar cada vez más recursos financieros y militares durante la siguiente década. Recientemente, el país norteamericano aprobó un paquete de ayuda para Kiev por 61.000 millones de dólares tras meses de rencillas internas en el Congreso entre demócratas y republicanos. "Rusia sabe perfectamente cómo se está moviendo el Ejército ucraniano. Una exhibición de lo patéticas que resultan a veces las estrategias de Washington y de la OTAN es que recientemente [los rusos] se están llevando el armamento occidental que capturan en el frente a Moscú en señal de trofeo", sostiene. La visión de un gobierno dislocado Para Carlos Manuel López Alvarado, internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), un eventual acuerdo obedece única y exclusivamente a la visión "dislocada" que tiene Estados Unidos sobre su papel en el mundo.Según el especialista, Washington actualmente es "un animal herido y en decadencia" cuya visión no obedece a las necesidades reales de la comunidad global. Tanto López Almejo como López Alvarado coinciden en que el eventual acuerdo a largo plazo exhibe a Zelenski como un "títere" de Estados Unidos, sobre todo de Biden, quien trata de sacar un rédito político del asunto ucraniano antes de las elecciones del próximo 5 de noviembre.

