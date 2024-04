https://latamnews.lat/20240426/secretario-general-de-la-otan-aliados-de-la-otan-no-cumplieron-sus-promesas-de-ayuda-a-ucrania-1150020964.html

Secretario general de la OTAN: "Aliados de la OTAN no cumplieron sus promesas de ayuda a Ucrania"

Secretario general de la OTAN: "Aliados de la OTAN no cumplieron sus promesas de ayuda a Ucrania"

BRUSELAS (Sputnik) — Estados Unidos y Europa no proporcionaron en los últimos meses la ayuda militar prometida a Kiev, declaró el secretario general de la

Recordó que Estados Unidos no pudo acordar un nuevo paquete de ayuda durante varios meses, mientras que los países europeos suministraron mucho menos de lo planeado. A juicio de Stoltenberg, la capacidad militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania es inferior a la de Rusia: en concreto, el país no tuvo capacidades de defenderse de los vehículos aéreos tripulados y misiles rusos. Sin embargo, "la ayuda está en camino", agregó el secretario general de la Alianza Atlántica. El secretario general de la alianza no dio otros detalles sobre el apoyo a Kiev que el bloque bélico prevé acordar en el marco de la cumbre de la OTAN que se celebrará en Washington en julio. Al mismo tiempo, Stoltenberg espera que en el futuro la OTAN mantenga su unidad, cualesquiera que sean los resultados de las próximas elecciones presidenciales de EEUU, que se celebrarán el 5 de noviembre de 2024. Ucrania es apoyada militarmente por la OTAN, el bloque bélico que lidera EEUU y que integran la mayoría de los países de la Unión Europea. En tanto, Rusia considera que los envíos de armas a Kiev obstaculizan la solución del conflicto, y advierte a la OTAN que está jugando con fuego.

