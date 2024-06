https://latamnews.lat/20240613/llega-la-luz-al-final-del-tunel-milei-destaca-la-recuperacion-salarial-frente-a-la-inflacion-1155421582.html

¿Llega la luz al final del túnel? Milei destaca la recuperación salarial frente a la inflación

Por primera vez desde la llegada de Milei al poder, los sueldos formales subieron por encima de la inflación en abril. Tras meses de persistente caída al calor de la recesión, la Oficina del Presidente informó que los haberes tuvieron un alza del 16,1%, contra el 8,8% de inflación registrada. Según el Gobierno, se trata de "la recuperación más significativa de los salarios reales privados desde el año 2009".El documento publicado se basa en el Panorama Mensual del Trabajo Registrado producido a partir de datos de la Remuneración Imponible de Trabajadores Estables (conocido como RIPTE), que se calcula sobre los salarios formales que realizan aportes jubilatorios.La trascendencia del dato responde a que constituiría un oasis de esperanza en el marco de una de las más brutales recesiones de la historia reciente del país. El freno en la economía, reflejado en la caída del consumo y la producción industrial, que funciona prácticamente con la mitad de la capacidad instalada, explica simultáneamente la caída sostenida de la inflación, que mantiene un sendero decreciente desde la fuerte devaluación del 50% realizada en diciembre de 2023.Un repunte matizado"No es cierto que los salarios hayan subido 16% en abril, aunque sí tuvimos una recuperación. Hay un error metodológico: el Gobierno cita un indicador que deja afuera a muchas remuneraciones que subieron menos", explicó a Sputnik Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA Autónoma).El especialista apuntó que la medición es la del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que presenta todas las declaraciones juradas de los empleadores sobre los ingresos de sus trabajadores. Es decir, que integra a todos los trabajadores registrados del país.La aclaración metodológica, no obstante, resulta un capítulo menor de un dato concreto que es la recuperación salarial. Según Campos, "esto no cambia el tema de fondo: según datos preliminares de la Secretaría de Trabajo, que se corroborarán en breve, los salarios subieron en abril cerca del 13%, también por encima de la inflación".La foto y la películaSi el indicador de abril redunda en un dato favorable para el Gobierno, este se inscribe en un marco por demás frágil, con un ascenso sostenido en la pobreza y el costo de vida. "El salario quedó por debajo de la inflación en el último semestre. De hecho, en el sector privado cayeron cerca del 7% entre diciembre y abril, considerando la recuperación de este último mes. Hasta marzo la caída del poder adquisitivo fue incluso mayor: en el sector público, por ejemplo, el poder adquisitivo cayó 20%", graficó Campos."Muy probablemente en mayo los salarios vuelvan a crecer por encima de la inflación, a raíz de la puesta en marcha de las negociaciones salariales de los gremios se implementan con meses de rezago. Sin embargo, la idea de que los salarios están creciendo omite que el empleo se está desplomando. En el empleo registrado hubo 126.000 empleos destruidos entre diciembre y marzo: son aproximadamente 25.000 puestos de trabajo menos por mes", indicó el investigador.La realidad manifiesta en el caso de los empleados registrados explica apenas a poco más del 50% de los trabajadores argentinos, en virtud de la elevada precarización e informalidad laboral que convive en el país. Según Campos, en este último sector el deterioro salarial probablemente sea mayor: "Todo indica que los informales están en una peor situación, dado que no tienen garantizado ningún mecanismo de ajuste de sus ingresos".El optimismo oficialistaLa Fundación Libertad y Progreso es un think tank muy cercano al presidente Javier Milei. De hecho, el mandatario ha expuesto en infinidad de oportunidades en las cenas organizadas por la entidad. En diálogo con Sputnik, el economista Aldo Abram —uno de sus principales referentes—, afirmó que "uno de los grandes enemigos del poder adquisitivo es la inflación, y estamos avanzando de manera muy positiva. Esto va a reflejarse en una mejora del poder de compra".Según Abram, "es absolutamente positivo que ya se haya descartado la posibilidad de una hiperinflación. Hubo un cambio fundamental en materia del gasto público, y eso incide en la desaceleración del ritmo de aumento de precios".Consultado acerca del desplome en la actividad económica, el experto afirmó que "la producción industrial muestra que en abril hubo una leve recuperación respecto al mes previo. No es que todos los sectores estén repuntando, pero sí es cierto que hay fuertes signos de un cambio de tendencia".

