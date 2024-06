https://latamnews.lat/20240612/mondino-ha-tenido-deslices-daninos-milei-viaja-al-g7-en-medio-de-un-alejamiento-con-su-canciller-1155400454.html

"Mondino ha tenido deslices dañinos": Milei viaja al G7 en medio de un alejamiento con su canciller

"Mondino ha tenido deslices dañinos": Milei viaja al G7 en medio de un alejamiento con su canciller

Sputnik Mundo

La canciller Diana Mondino fue excluida de la gira internacional de Javier Milei y reemplazada por funcionarios de segunda línea. En medio de rumores sobre el... 12.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-12T00:27+0000

2024-06-12T00:27+0000

2024-06-12T00:35+0000

américa latina

javier milei

brics

g7

argentina

canciller

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/06/0b/1155400297_0:0:1946:1096_1920x0_80_0_0_1072ff2b641a683ee54ff4a9e28c10c3.jpg

El mandatario viajará a la cumbre del G7 en medio de un mar de incertidumbre en su Gabinete. Llamativamente, el presidente decidió excluir de la cita a su canciller, Diana Mondino, quien será reemplazada por Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia. De este modo, la comitiva argentina prescindirá de la ministra de Relaciones Exteriores y de su par de Economía, Luis Caputo.Mondino atraviesa horas tumultuosas. La inestable situación al interior de su cartera quedó de manifiesto cuando el Poder Ejecutivo decidió quitarle el control sobre la Fundación Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, órgano central de la Cancillería con más de tres décadas de existencia. La decisión, firmada por el presidente, empodera a Karina Milei, quien se hará cargo de su administración.El caso de la funcionaria argentina es particular, dado que todos los líderes mundiales que participen de la cumbre irán acompañados por sus ministros de Relaciones Exteriores. Consultado sobre la decisión, el portavoz presidencial Manuel Adorni respondió que "hay una cuestión de acreditación (...) propia del G7 que no permite que acceda una comisión grande a las reuniones, por lo tanto, no tenía sentido que funcionarios viajemos para no participar del evento".Si bien no tiene prevista ninguna reunión bilateral en el marco del encuentro que tendrá lugar entre el 13 y el 15 de junio en Italia, Milei apuesta por reforzar vínculos con los mandatarios de Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Canadá y Japón. Además del argentino, fueron invitados el presidente de Brasil, Lula da Silva, el Papa Francisco, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salman, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.Una cumbre cargada de simbolismos"El Grupo de los 7 es el principal foro de los países occidentales, y su peso es trascendental en este contexto. Para Milei es crucial esta instancia, dado su alineamiento internacional", dijo a Sputnik Martín Schapiro, analista internacional. Según el experto, el encuentro "será una oportunidad para el presidente de dar señales de cierto peso a nivel mundial, tras posicionarse de un modo tan radical respecto a la diplomacia".Consultado acerca de la ausencia de la canciller argentina, Schapiro consideró que "esto puede dificultar las negociaciones para la organización de cumbres bilaterales como la que podría concretarse con Lula da Silva. Hay un claro conflicto entre los presidentes de Argentina y Brasil, principalmente a raíz de las declaraciones de Milei, que todavía no ha sido zanjado".La observación del especialista remite a las declaraciones del presidente libertario, quien durante la campaña electoral calificó a su par brasileño de "comunista y corrupto", calificativos similares a los que destinó hacia otros mandatarios de la región, como Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro, quien llegó a ordenar expulsión de diplomáticos de la embajada de Argentina ante los agravios recibidos.El costo de la radicalidadNo todas las tensiones desatadas son atribuibles al Jefe de Estado. En medio de la denuncia por la existencia de una supuesta base militar china en el sur del país —desmentida días más tarde por el propio Gobierno—, Mondino llegó a asegurar que no pudo distinguir al personal científico del militar porque "los chinos son todos iguales". Días después del episodio se hicieron públicas las dificultades del país austral para lograr que el gigante asiático apruebe la renovación del swap —intercambio de monedas— equivalente a 5.000 millones de dólares."La canciller ha tenido deslices muy dañinos. Ciertas gestualidades han sido inapropiadas, sobre todo con países como China y Brasil, que son socios comerciales cruciales del país. Estas declaraciones pueden haber incidido en la idea de excluirla de la gira internacional, aunque pueden conjugarse con causas internas que complejicen la situación, consideró Schapiro.De Roma a PekínSegún Schapiro, la participación de Milei en la cumbre de las principales potencias occidentales no obtura la posibilidad de evaluar el costo del alineamiento irrestricto hacia Estados Unidos profesado por el mandatario. En el marco de un creciente multilateralismo, y de la emergencia de potencias nucleadas en los BRICS —grupo originalmente conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica—, la decisión del Gobierno de no aceptar la invitación a integrar el bloque puede resultar perjuiciosa."El rechazo a integrar los BRICS ha sido una decisión política muy drástica, si bien era una promesa de campaña que realizó el presidente antes de ser electo", precisó el analista.Ante la creciente dependencia hacia el Fondo Monetario Internacional (FMI) —a raíz del endeudamiento récord contraído en 2018 por el presidente Mauricio Macri (2015-2019)—, entidades como el Nuevo Banco de Desarrollo podrían resultar una instancia de oxigenación respecto al organismo de crédito.

https://latamnews.lat/20240611/milei-decide-acudir-a-suiza-a-conferencia-de-paz-sobre-ucrania-1155399446.html

https://latamnews.lat/20240426/detras-de-la-carta-de-milei-a-lula-que-tan-malo-es-el-vinculo-entre-argentina-y-brasil-1150017352.html

https://latamnews.lat/20240125/un-capricho-ideologico-la-oposicion-argentina-critica-a-milei-por-rechazo-a-los-brics-1147717324.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Juan Lehmann https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

javier milei, brics, g7, argentina, canciller, 💬 opinión y análisis