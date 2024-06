https://latamnews.lat/20240611/la-derrota-electoral-de-macron-y-scholz-es-el-resultado-de-centrarse-en-la-agenda-de-washington-1155370734.html

La derrota electoral de Macron y Scholz es el resultado de "centrarse en la agenda de Washington"

La derrota electoral de Macron y Scholz es el resultado de "centrarse en la agenda de Washington"

Sputnik Mundo

Los partidos gobernantes en Alemania y Francia sufrieron una contundente derrota en las elecciones europeas de este domingo 9 de junio, en las que el avance de... 11.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-11T02:17+0000

2024-06-11T02:17+0000

2024-06-11T02:36+0000

internacional

emmanuel macron

olaf scholz

unión europea (ue)

elecciones

italia

alemania

ucrania

marine le pen

alternativa por alemania (afd)

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/06/0b/1155375004_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_4695d528b055bae7490cba845e50bd48.jpg

Si bien el Partido Popular Europeo (PPE), que reúne diversas formaciones conservadoras de centro-derecha, continuará siendo la fuerza predominante en el Parlamento Europeo, habiendo obtenido alrededor de 185 escaños, diez más que en la actual legislatura, la nota de la jornada la dieron los partidos nacionalistas y euroescépticos, que habrían alcanzado 150 representantes a lo largo del bloque europeo.De esta manera, en unas elecciones marcadas por un fuerte ausentismo electoral (apenas la mitad de los ciudadanos habilitados votaron), muchos de los partidos gobernantes, como Renacimiento, del presidente francés Emmanuel Macron; los socialdemócratas de Alemania, y los socialistas españoles tuvieron desastrosos resultados electorales, al igual que varios de las agrupaciones verdes o izquierdistas que fungen como socios de sus coaliciones, que obtuvieron algunos de los peores resultados de su historia.Por el contrario, formaciones como Hermanos de Italia, de la primera ministra Giorgia Meloni; Fidesz, del premier húngaro Viktor Orbán; la Agrupación Nacional, de la líder opositora francesa Marine Le Pen, o el Partido Liberal de Austria (FPÖ) arrasaron en sus respectivos comicios, con fuerzas homólogas, como Alternativa para Alemania, Vox en España o el Partido por la Libertad (PVV) de Geert Wilders, en los Países Bajos, logrando un apoyo récord que los pone por delante de los partidos más tradicionales.Si bien este aumento de votos de las fuerzas críticas de Bruselas había sido previsto por los sondeos, la potencia del fenómeno, a lo largo y ancho de los más de 25 países miembros del bloque, tomó por sorpresa incluso a los simpatizantes más optimistas de estas agrupaciones.La magnitud del desastre forzó a varios dirigentes de primera línea a actuar de inmediato, como la vicepresidente española Yolanda Díaz, quien renunció a la dirección de su partido Sumar, socios del PSOE en el Ejecutivo, que no llegó siquiera a obtener el 5% de los votos, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron anunció la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas.La inesperada decisión de Macron se da luego que Jordan Bardella, el cabeza de lista del lepenismo, sacó más del doble de votos que la abanderada del oficialista Renacimiento, la eurodiputada Valérie Hayer, casi el 33% contra el 14,4%.Marlène Schiappa, ex ministra de la cartera de Igualdad de Macron, realizó tras la derrota unas de las autocríticas más elocuentes para explicar el fracaso electoral del gobierno francés, actitud doblemente relevante debido al perfil intachablemente progresista de quien la realizaba.Sin embargo, ese plan, que le dio dos veces la presidencia a Macron creando un "cordón sanitario" contra Le Pen a favor suyo, fracasó rotundamente en estos comicios, en Francia y el resto de Europa. ¿Pero por qué esta vez fue diferente? El especialista le dijo a Sputnik que el apoyo a partidos que han hecho campaña, en su mayoría, cuestionando la existencia de un organismo supranacional encargados de tomar decisiones sobre temas migratorios, comerciales o regulatorios, o el continuo apoyo financiero a la postura bélica de la OTAN en Ucrania reflejan el "hartazgo" de buena parte de la población con el alineamiento de la UE con Washington y su agenda bélica y expansionista.Algo curioso, señala el experto, es que los partidos tradicionales quisieron pintar a las formaciones nacionalistas y euroescépticas como potenciales agentes de caos, que no tienen lugar en las instituciones legislativas europeas, pero la ciudadanía consideró lo contrario."En este caso, con todo lo que pasó con el COVID-19, las constantes modificaciones derivadas de los flamantes estatus climáticos, y el apoyo de la UE al proyecto bélico de la OTAN contra Rusia, los ciudadanos localizaron el caos precisamente en estos partidos gobernantes, identificando que sus representantes no estaban gobernando en defensa de los intereses de la mayoría sino de pequeños grupos, como el complejo industrial militar y Washington", abundó el analista, quien recalcó que los resultados son el fruto de "gobernar para una élite".

https://latamnews.lat/20240609/macron-convoca-elecciones-legislativas-anticipadas-en-francia--1155354861.html

unión europea (ue)

italia

alemania

ucrania

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Rodrigo Duarte https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Rodrigo Duarte https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rodrigo Duarte https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

emmanuel macron, olaf scholz, unión europea (ue), elecciones, italia, alemania, ucrania, marine le pen, alternativa por alemania (afd), 💬 opinión y análisis, política, francia