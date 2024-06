https://latamnews.lat/20240613/lideres-de-los-opositores-pan-y-pri-en-mexico-se-niegan-a-renunciar-pese-a-derrota-electoral-1155442887.html

Líderes de los opositores PAN y PRI en México se niegan a renunciar pese a derrota electoral

américa latina

marko cortés

partido acción nacional (pan)

partido revolucionario institucional (pri)

xóchitl gálvez

elecciones presidenciales en méxico (2024)

De acuerdo con los resultados de los cómputos distritales de los votos, Acción Nacional obtuvo un 16% de los votos, mientras que para el Revolucionario Institucional fue de 9,5%. En las cámaras legislativas no lograron ni siquiera el número de escaños requeridos para impedir a la coalición gobernante (Morena, PT y PVEM) la aprobación de reformas.En el caso del PRD, dirigido por Jesús Zambrano, el partido se perfila a la pérdida del registro a nivel nacional, al no haber alcanzado el 3% del total de los votos emitidos en los pasados comicios.Pese a estos resultados, los dirigentes declararon que se mantendrán al frente de sus respectivos partidos. En el caso de Zambrano, ha manifestado la intención de buscar por la vía jurídica impedir la desaparición del PRD y, en caso de perder el registro, ya perfila trabajar en una nueva organización política.Marko Cortés, dirigente nacional de Acción Nacional, declaró en una entrevista ofrecida al diario Reforma que se mantendrá al frente del partido al menos hasta octubre, esto bajo el argumento de no precipitar los tiempos del partido.Sin embargo, voces al interior del PAN han solicitado una renovación al interior del partido. Max Cortázar, exvicecoordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez, declaró en una entrevista radiofónica que se requiere la renuncia de Cortés, mientras que un grupo de exgobernadores emanados de Acción Nacional hizo un llamado a reconocer el mensaje de cambio que se transmitió en las urnas en los pasados comicios.Por su parte, Alejandro Moreno, dirigente del Revolucionario Institucional, se pronunció en una entrevista radiofónica en un sentido similar al de Cortés y negó una pronta renuncia: "Tenemos tiempos, tenemos procedimientos".

