"Un apoyo más cercano a la gente": ¿cómo ha beneficiado a Centroamérica los programas de AMLO?

11.06.2024

Pese a esta molestia de un sector de la población por la ayuda a Belice, desde casi el inicio de su gobierno, el presidente López Obrador, buscó tener una relación de cooperación con los países de Centroamérica para promover el desarrolló económico y social de la región y con ello también detener el flujo migratorio hacia México y Estados Unidos.Durante este gobierno, la cooperación para el desarrollo social de Centroamérica y el Caribe se presentó principalmente a través de la exportación a dicha región de dos programas sociales estrella del gobierno de López Obrador: Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que consisten, respectivamente, en recibir un apoyo para sembrar árboles frutales o maderables y en el que los jóvenes puedan capacitarse laboralmente recibiendo un apoyo económico mensual.La implementación de estos planes fue acompañada por el Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo (PNUD) y por autoridades de los países a los que fueron exportados. Un cambio de paradigmaEl funcionario también destacó que uno de los principales objetivos de estos programas es reducir los niveles de migración hacia México y posteriormente hacia Estados Unidos identificando las causas estructurales que propician la migración para después atacarlas."Parte de la cooperación entre México y países de Centroamérica es identificar las causas estructurales que propician la migración forzada desde el norte Centroamérica hacia el sureste de México y desde este enfoque el plan propone ciertas recomendaciones para hacer que la migración sea una opción y no una necesidad tomando como referencia cuatro posibilidades que son el desarrollo económico, la generación de bienestar social, sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático", agrega Velázquez.Según relata el funcionario, los programas son bien acogidos por la población, pues reciben una transferencia directa sin ningún tipo intermediario de 180 dólares mensuales por hasta ocho meses en el caso de los jóvenes y de 250 dólares mensuales para los agricultores por el mismo plazo."Hola, soy Milena y participé en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador, en el cual adquirí muchas destrezas y nuevas habilidades que me ayudarán a encontrar un mejor empleo", dijo una de las beneficiarias del programa implementado por México. Resultados de los programasDe acuerdo con Velázquez, la implementación de esos programas en El Salvador ayudó a disminuir de un 24 a un 2% el número de agricultores que querían migrar de su país hacia México o Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.En el caso de los jóvenes al iniciar el programa el 60% de ellos tenía intención de migrar y al término esa cifra bajó al 11,5%. Mientras el 40% del total de los jovenes inscritos a Jóvenes Construyendo el Futuro logró ya insertarse a un mercado laboral. El 30% de esos jóvenes logró retomar el tema de sus estudios gracias a la guía de sus capacitadores.A mediados de 2023, la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), Laura Elena Carrillo Cubillas, presentó los avances de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica y el Caribe.Según las Amexcid, con la primera etapa de estos proyectos de Cooperación en El Salvador y Honduras, en el periodo 2021-2022, se crearon 84.947 empleos y la intención de emigrar de los beneficiarios bajó del 52,77 al 7,1%. Este dato se refleja en la caída del flujo de migrantes en tránsito en México entre 2021 y 2022 que registró la Amexcid; de Honduras es de -57,8% y de -31,8% en El Salvador.La Amexcid dijo que en 2023 con la aplicación de la primera fase de los proyectos en Guatemala, Cuba y Belice, además de las segundas fases en El Salvador y Honduras, se generarían 148.000 nuevos empleos, aunque no ha dado alguna actualización de las cifras.Parar migración y evitar importación de problemasAdemás de para generar desarrollo en Centroamérica y ayudar a disminuir el flujo de migración, el, doctor en Historia y maestro en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Javier Gámez, aseguró en entrevista con Sputnik que los programas también evitan que graves problemas sociales de esa parte del continente se trasladen a México.Pese a que este tipo de proyectos pueden generar bienestar social en países menos desarrollados y evitar así un mayor flujo de migrantes que pasan por México o incluso se quedan en el país, varios sectores de la sociedad mexicana opinan contra ellos y exigen que AMLO primero se preocupe por atender a las personas pobres del país antes de ayudar y destinar dinero a otras naciones.Sobre este tipo de comentarios, Gámez asegura que existen debido a la presencia de un nacionalismo de derecha e incluso racismo hacia la población de los países centroamericanos favorecidos por los programas."En ese tipo de comentarios hay un sesgo de un nacionalismo de derecha, e incluso hasta racismo, porque sí genera problemas la inmigración masiva hacia un territorio cualquiera, pues va a generar desequilibrio en la economía (…). La idea es si México no se hace corresponsable del desarrollo en la región, digamos del sur más próximo, que sería Centroamérica y el Caribe, pues los problemas en México se van a agudizar, por ejemplo, el desempleo y otros problemas que trae consigo la migración masiva", concluyó Gámez.

