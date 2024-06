https://latamnews.lat/20240611/maduro-propone-acuerdo-entre-candidatos-ante-poder-electoral-para-reconocer-resultado-de-elecciones-1155375266.html

"Estoy listo para firmar un acuerdo ante el poder electoral para que todos los candidatos reconozcamos el boletín que va a leer el Consejo Nacional Electoral (CNE) el día de las elecciones, estoy listo, porque creo en el poder electoral, en la democracia venezolana", expresó Maduro en su programa televisivo Con Maduro+ este 10 de junio. Al respecto, señaló que quedará de parte de los aspirantes si firman o no el acuerdo electoral. El mandatario reiteró que llamará a un diálogo a todos los sectores del país tras las elecciones presidenciales. "Una vez que el CNE lea los resultados del 28 de julio, lo primero que yo haré como presidente de la República, ratificado por el pueblo, es llamar a un gran diálogo cultural, empresarial, social, político, con toda la sociedad venezolana, un gran diálogo de entendimiento", acotó, aunque denunció que la oposición tiene un plan de violencia para desestabilizar la realización de los comicios."Ellos (los opositores) tienen preparado su plan de violencia, su plan de guarimba (disturbio), son repetitivos, cuando van a las elecciones siempre utilizan las campañas electorales para tratar de desestabilizar la economía, los servicios públicos", acusó el mandatario, quien aseveró que Venezuela no permitirá que se generen actos para desestabilizar el proceso electoral.Maduro afirmó que, a diferencia de la oposición, su Gobierno tiene un proyecto para el desarrollo y bienestar del país caribeño."Aquí los únicos que tienen un proyecto de país serio, experimentado, listo para seguir su desarrollo somos nosotros. El Plan de la Patria de las Siete Transformaciones salió del debate porque nosotros somos la creatividad, la crítica y la autocrítica permanente", afirmó.Además, destacó la necesidad de priorizar la democracia directa, profundizar la construcción de un nuevo sistema público nacional de salud y el surgimiento de un nuevo modelo económico diversificado para satisfacer las necesidades internas del país.Un total de diez candidatos participan en las elecciones, de los cuales nueve son opositores, y por la coalición de partidos de izquierda el presidente Nicolás Maduro, quien buscará su tercera reelección. En Venezuela, 21,3 millones de ciudadanos están habilitados para votar en las presidenciales del 28 de julio. La campaña electoral será del 4 al 25 de julio, según el cronograma del CNE. El mayo, el CNE decidió revocar la invitación a la Unión Europea (UE) para participar con una misión de veeduría en las elecciones presidenciales, luego de que ese bloque ratificara las sanciones contra el país caribeño hasta el año 2025. No obstante, el organismo electoral ratificó la invitación para la observación electoral a la Organización de Naciones Unidas (ONU), al grupo BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica), el Centro Carter (EEUU), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Comunidad del Caribe (Caricom), Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), y la Unión Africana.

