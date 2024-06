https://latamnews.lat/20240607/mas-tension-espana-se-une-al-proceso-iniciado-por-sudafrica-contra-israel-por-presunto-genocidio-1155283314.html

¿Más tensión? España se une al proceso iniciado por Sudáfrica contra Israel por presunto genocidio

El ministro de Exteriores comunicó la intención de intervenir en el procedimiento iniciado por Johannesburgo ante el Tribunal Internacional de Justicia

En una comparecencia urgente en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, el ministro José Manuel Albares ha anunciado que luego de haber estado valorando la decisión durante "muchas semanas", España se sumará al proceso abierto por Sudáfrica contra Israel en el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) so acusación de genocidio."Nuestro objetivo con esta decisión es doble: En primer lugar, que la paz regrese a Gaza y Oriente Medio. Y para ello es urgente que todos apoyemos hoy al Tribunal, como hace hoy España. (…) Y lo hacemos también por el compromiso con el Derecho Internacional, en nuestro deseo de respetar al Tribunal en su labor, y para fortalecer así a las Naciones Unidas, apoyando el papel del Tribunal como lo que es: el máximo órgano judicial del sistema", declaró Albares.El jefe de la diplomacia española ha explicado que se aportarán elementos interpretativos que puedan ayudar al tribunal en la elaboración de su fallo. Mediante un documento denominado "memoria interpretativa", España consignará la intención de intervenir en el procedimiento judicial y "suministrar apoyo a la labor del tribunal, muy especialmente a las medidas cautelares que tienen que aplicarse", ha añadido.Recordamos que el 26 de enero, cuando Sudáfrica presentó su denuncia por genocidio ante el TIJ, la corte la consideró plausible y, en consecuencia, adoptó medidas cautelares y exhortó a Israel hacer todo lo posible para evitar actos susceptibles de constituir genocidio. Ante el avance de la ofensiva y el aumento del número de víctimas, en mayo la Corte ordenó a Tel-Aviv el "cese inmediato" de las acciones militares en Rafah, debido al "riesgo de genocidio". Ante el incumplimiento de esas medidas cautelares, España decide sumarse al proceso.Albares manifestó que Irlanda y Bélgica también han mostrado su intención de sumarse al proceso, si bien todavía no han formulado documentalmente tal iniciativa. El ministro recordó que Chile ha sido el último país en adherirse a la causa. México y Colombia ya lo hicieron. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, vinculó la decisión a la necesidad de "fortalecer un sistema internacional basado en reglas" y "ante el incumplimiento del Gobierno de Israel de la petición del Tribunal Internacional de Justicia para detener la guerra".El anuncio se produce el mismo día en que un bombardeo aéreo israelí contra una escuela de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, se ha saldado con al menos una treintena de muertos, niños incluidos. El edificio estaba situado en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la franja de Gaza.Sumar se arroga el méritoLa decisión del Ejecutivo español ha sido aplaudida por su socio de gobierno, la formación Sumar, si bien con matices. Su líder y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, celebra que España se sume a un proceso "para perseguir los crímenes de guerra de Israel". En Granada, durante un acto electoral de cara a las elecciones al Europarlamento del 9 de junio, Díaz declaró que "hoy España es un poco mejor" gracias a la entrada en el procedimiento. Entre aplausos, la vicepresidenta pidió la retirada de la embajadora en Israel y el embargo total de armas.Recordamos que Díaz es en las últimas semanas depositaria de las críticas del ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, desde que la ministra española llamara al establecimiento del Estado palestino libre "desde el río hasta el mar". "Si no la echas inmediatamente, serás cómplice de una llamada al genocidio de los judíos en Israel", pidió Katz a Pedro Sánchez mediante un mensaje en X.También en el seno de Sumar, el europarlamentario de Izquierda Unida Manuel Pineda acogió positivamente la noticia, pero restó méritos al PSOE. "Que nadie se equivoque, el PSOE da este paso solo gracias a la movilización en la calle y a la presión que Sumar lleva haciendo dentro del Gobierno desde hace meses", escribió en la misma red, donde también abogó por la "ruptura de todas las relaciones con el régimen terrorista", el embargo de armas, el corte de los programas de financiación europea, y por "personarnos en la denuncia del Tribunal Penal Internacional".En términos similares se expresó la líder de Podemos, Ione Belarra. La exministra afeó que Albares declarara no tener "nada en contra del Estado de Israel". "Basta, ruptura de relaciones y embargo", exigió en X. Es más, Belarra se ha hecho eco de las sospechas en torno al buque mercante Vertom-Odette, que podría transportar un cargamento de armas para Israel y se encuentra muy próximo al puerto de Algeciras."Es el momento, detengan el barco, inspeccionen la carga, hagan algo para parar a Israel", escribió en X, dirigiéndose al ministro de Transportes, Óscar Puente.En realidad, los socios de Pedro Sánchez en el Gobierno de coalición venían pidiendo sumarse a la demanda presentada por Sudáfrica desde enero, cuando fue presentada oficialmente. De hecho, otro de los partidos de la agrupación, Más Madrid, ya entonces registró una iniciativa en el Congreso, en el Senado y en la Asamblea de Madrid para que el Gobierno español apoyara "sin fisuras e inmediatamente" la demanda de Sudáfrica.El opositor Partido Popular (PP), habitualmente crítico con los pasos del Gobierno español en materia de la problemática de Oriente Medio, aún no se ha significado especialmente al respecto. Inmerso en los actos de campaña de las elecciones europeas, los dirigentes del PP parecen más centrados en criticar a Pedro Sánchez por defender a su esposa, Begoña Gómez, investigada por supuesta corrupción, y en rebatir las críticas por parte de Sánchez a las decisiones judiciales que han desembocado en la imputación.El contexto anteriorLa adhesión del Gobierno español al procedimiento en curso en el TIJ tiene lugar en el marco de la tensión y negociaciones entre diversos miembros de la UE que fructificaron en el reconocimiento del Estado palestino por parte de España, Irlanda, Noruega y Eslovenia.Luego de las presiones de Israel, los tres primeros habían anunciado dar pasos coordinados al respecto. En el caso español, las presiones israelíes devinieron en amenazas y en el bloqueo de parte del trabajo del consulado de España en Jerusalén, al que se le ha prohibido prestar servicios a los palestinos.Para Haizam Amirah-Fernández, analista en temáticas de Oriente Medio y profesor en la IE School of Politics, Economics & Global Affairs, la adhesión de España al procedimiento abierto por Sudáfrica expresa que "apoya el derecho internacional y el multilateralismo". Además, este especialista remite al sentir mayoritario de la sociedad española al respecto de la cuestión palestino-israelí, un eco que, recuerda, se ha consignado recientemente de manera demoscópica.Según una encuesta del Real Instituto Elcano, think-tank español de corte atlantista especializado en temas de Latinoamérica, Magreb y Oriente Medio, la gran mayoría de la ciudadanía española (el 71% de los entrevistados) califica de genocidio la actuación de Israel en Gaza. Y el 78% es favorable al reconocimiento del Estado palestino.

