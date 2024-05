https://latamnews.lat/20240518/otro-buque-mercante-que-no-recala-en-espana-cargado-con-armas-para-ucrania-y-tambien-para-israel-1150579614.html

Otro buque mercante que no recala en España: ¿cargado con armas para Ucrania y también para Israel?

El carguero Borkum, con un cargamento de armas a bordo con destino a la República Checa, renunció finalmente a recalar en el puerto español de Cartagena, en aguas del Mediterráneo occidental, y se dirige directamente al puerto esloveno de Koper para descargar allí la mercancía, que posteriormente será transportada por vía terrestre hasta el país centro-europeo.El buque, de 108 metros de eslora, navega bajo bandera de Antigua y Barbuda, pero su armador es alemán. El Gobierno español asegura que el cargamento es lícito y su destino final es la República Checa. Pese a tener en principio toda la documentación en regla y haber fondeado en las inmediaciones de Cartagena, el armador decidió al filo de la medianoche del 16 de mayo no atracar en el puerto y no descargar parte del material militar que tenía como destino una fábrica de la ciudad de Granada.El giro de los acontecimientos sobrevino luego de que en la víspera la Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) y el movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) denunciaran que el destino real de la nave, con al menos 35 toneladas de armamento a bordo, era el puerto de Ashdod, en Israel. Entonces, el día 15, numerosos manifestantes se concentraron en la explanada del puerto de Cartagena en repulsa por la llegada del buque, interpretada como una colaboración con las acciones del ejército israelí en Gaza, que califican de "genocidio".Los partidos políticos Sumar y Podemos se hicieron eco de la protesta y solicitaron de la Fiscalía General del Estado que impidiera el atraque del barco. El día 16, la formación Podemos incluso presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional para que se inspeccionase la nave, finalmente inadmitida. Poco después, el Gobierno de España denegó la entrada a otro mercante, el Marianne Danica, que bajo pabellón danés arribaba procedente de la India y transportaba en su interior 26,8 toneladas de material militar (motores de cohetes) con destino al puerto israelí de Haifa.El barco de la ONG Open Arms también se desplazó hasta Cartagena para vigilar de cerca al Borkum. "El Borkum leva anclas y zarpa sin entrar a puerto, mientras el buque danés Marianne Danica prosigue su ruta hacia el Mediterráneo", escribió en X Óscar Camps, jefe de Open Arms.¿Qué lleva el buque?De acuerdo con la documentación de tránsito expedida por el Ministerio de Exteriores de España, el Borkum había partido de la India y el primer puerto español donde hizo escala fue el de Las Palmas de Gran Canaria. El ministro español de Transporte, Óscar Puente, tildó de "falso" el argumento de que el buque transportara armas para Israel y subrayó su rumbo hacia Chequia."El barco ya tocó suelo español en Las Palmas, donde pasó aduana", defendió en su cuenta personal de la red X, donde adjuntó la autorización de tránsito del buque expedida por el Ministerio de Exteriores. En ese documento se especifica la presencia de "24 contenedores de cargadores para armas con carga explosiva" y otros "8 contenedores de cartuchos de trinitrotolueno (TNT)". El documento también consigna la existencia a bordo de 32 contenedores "sin confirmar".Ante esta situación, el día 17, RESCOP emitió un comunicado donde se congratulaba de que "la presión social ha surtido efecto" y que el Borkum finalmente no hiciera escala en Cartagena. A juicio de esta organización, el hecho de que en 48 horas se detectaran dos buques cargados de armas con la misma escala prevista, "hace temer que sea una ruta habitual". "La decisión tomada por el armador del barco parece confirmar que se intentaba evitar una revisión de la carga", afirmó RESCOP."En la documentación, los contenedores están identificados con unos códigos de Naciones Unidas con los que se detalla a qué corresponden cada uno de ellos, es un sistema de clasificación internacional", explica a Sputnik Ana Sánchez, portavoz de RESCOP, que asegura, además, que el destino final del buque "es el puerto de Ashdod, en Israel".Choque verbal a nivel políticoLa controversia redundó en un choque verbal entre fuerzas políticas, en particular entre el ministro Óscar Puente y miembros de la formación Podemos. La tensión no ha sido la misma en relación con Sumar, que forma parte del Gobierno de coalición con el PSOE. Medios televisivos y escritos, como La Sexta y El Mundo, han rechazado las conclusiones de RESCOP y acusan a Podemos de hacerse eco de "bulos"."Se ha demostrado que quien ha mentido es el Gobierno de España. El hecho de que el barco finalmente no haya atracado muestra que las sospechas eran más que razonables", manifestó al canal TVE Ione Belarra, secretaria general de Podemos, quien tras subrayar la importancia del documento filtrado desde la India, se negó a caracterizar el desenlace como una "victoria", pues lamentó que el Borkum no entrara en el puerto de Cartagena "para que el Gobierno pudiera inspeccionar la carga".Por otra parte, es difícil constatar la naturaleza de un cargamento atendiendo solo a la documentación. "La única forma de identificar esas mercancías es inspeccionándolas", explicó al respecto a Canal Red José Antonio Madiedo, exdirector general de la Marina Mercante.Pero como prueba de que el armamento que transporta el Borkum es para Chequia y que este país no lo reenviará a ningún otro lugar, el ministro Puente adujo la posesión del documento suscrito por el Ministerio de Defensa checo donde se declara a la República Checa como el destinatario final de esa mercancía, a utilizar en su propia defensa y sin intención de reexportarla a otros países. Finalmente, este documento también se filtró. Con fecha de mayo de 2023, en él se da cuenta de 80.000 proyectiles de mortero de 120 mm y otros 50.000 para artillería del calibre 125 mm.Los comentaristas de diversos medios españoles aseguran que se trata de munición de fabricación soviética que no utiliza Israel y que, por tanto, es solo para Chequia. Pero en el documento figura una cláusula que admite que el material se puede reexportar con "la previa autorización del Gobierno exportador". Es decir, con permiso de la India, Praga podría reenviar el armamento a Israel. O a Ucrania.¿Ucrania y/o Israel?El Gobierno español insiste en Chequia como destinatario último de la carga, pero entre los comentaristas que acusan a Podemos y Sumar de difundir una falsedad, muchos admiten que es precisamente Ucrania el destino final y que el secretismo de la operación es inherente a este tipo de transacciones, que se realizan con la mayor discreción posible.Sea como fuere, el documento filtrado del Ministerio de Defensa de la República Checa solo da cuenta del armamento con destino a este país, no del resto. De ahí que el contenido del cargamento difiera del que se describe en la documentación originada en India y que obra en poder de RESCOP. Por tanto, las explicaciones del Gobierno español parecen atañer únicamente a la mercancía adquirida por el Gobierno checo y su destino."No es un argumento que desmienta el destino final, a la vista de que este tipo de cargueros hacen varias escalas y que República Checa es uno de los principales exportadores de armas a Israel en la actualidad", defiende RESCOP en su comunicado, donde se señala que el paso por España de un cargamento de armas con destino a Israel incumple el Tratado sobre Comercio de Armas, en tanto que "podrían ser usadas para cometer un genocidio o crímenes de lesa humanidad".

