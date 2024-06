https://latamnews.lat/20240606/la-otan-estaria-desarrollando-planes-para-transferir-tropas-estadounidenses-a-europa-1155260558.html

La OTAN estaría desarrollando planes para transferir tropas estadounidenses a Europa

La OTAN estaría desarrollando planes para transferir tropas estadounidenses a Europa

Sputnik Mundo

De acuerdo con el diario 'The Telegraph', hay un nuevo proyecto que permitiría a los soldados estadounidenses moverse lo largo de rutas predeterminadas a... 06.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-06T00:48+0000

2024-06-06T00:48+0000

2024-06-06T00:48+0000

internacional

tucker carlson

ucrania

emmanuel macron

otan

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

eeuu

vladímir putin

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e6/04/14/1124600601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d041d29ce3e95e82bf66558603ec9854.jpg

El bloque militar liderado por Estados Unidos está preparando corredores terrestres que permitirían a las tropas estadounidenses apresurarse al frente en caso de una guerra europea, en una medida que buscaría prevenir un potencial "ataque ruso", informó el Telegraph.Según la iniciativa que estaría siendo discutida, las fuerzas estadounidenses tendrían permiso para desembarcar en los Países Bajos y luego serían conducidas en tren a Polonia vía Alemania. Otras opciones potenciales incluyen el uso de puertos en los Balcanes, Noruega, Suecia, Finlandia, Italia, Grecia y Turquía.El escenario de escalada bélica que asume el planteo de la OTAN se basa en la presunta intención de enfrentar un ataque ruso a los países que conforman la alianza, esto a pesar de que Moscú ha dejado en claro que no busca ningún tipo de enfrentamiento, pese a las reiteradas provocaciones y el involucramiento de estas naciones en el conflicto con Ucrania. En una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson realizada a principios de año, el presidente ruso Vladímir Putin dejó claro que Rusia no tiene planes de atacar a ninguna nación de la OTAN."Está absolutamente fuera de discusión. Simplemente no es necesario ser ningún tipo de analista, va en contra del sentido común involucrarse en algún tipo de guerra global. Y una guerra global llevará a toda la humanidad al borde de la destrucción. Es obvio", enfatizó.El líder ruso también añadió que esa retórica destructiva simplemente contribuye al juego de la histeria del "fomento de amenazas" militarista.Tras la conferencia organizada en París sobre Ucrania, celebrada el 26 de febrero, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que los líderes occidentales discutieron la posibilidad de enviar tropas a Ucrania y, aunque no se alcanzó consenso al respecto, no se podía descartar nada. Algunos países de la UE se apresuraron a rechazar tales planes.

https://latamnews.lat/20240601/la-otan-esta-coqueteando-con-la-guerra-y-la-extincion-1154419898.html

https://latamnews.lat/20240604/secretario-de-la-otan-rusia-ha-desarrollado-su-industria-de-defensa-mas-rapido-de-lo-esperado-1155206562.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

tucker carlson, ucrania, emmanuel macron, otan, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, eeuu, vladímir putin