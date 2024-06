https://latamnews.lat/20240604/un-acto-planificado-ritter-desvela-por-que-le-impidieron-viajar-a-rusia-1155208786.html

"Un acto planificado": Ritter desvela por qué le impidieron viajar a Rusia

"Un acto planificado": Ritter desvela por qué le impidieron viajar a Rusia

La requisición de su pasaporte antes de viajar a Rusia y la consiguiente inelegibilidad para el vuelo fue una acción planificada por el Gobierno de EEUU... 04.06.2024, Sputnik Mundo

A juicio del analista y columnista, Washington tenía miedo de lo que él iba a hablar en el evento. No obstante, aseguró que acudiría a Rusia en cualquier caso, aunque fuera más tarde de lo previsto.Por su parte, el politólogo Alexandr Dudchák en una entrevista a Sputnik sugirió que la verdadera razón de tales acciones fue el miedo de las autoridades en Estados Unidos a la información fidedigna sobre Rusia, que procedía del columnista estadounidense.Por esta razón, en su opinión, Washington no está dispuesto a permitir que ese especialista militar visite Rusia y difunda información no sesgada a los internautas estadounidenses."La postura de Ritter no es bienvenida en Estados Unidos. Para ellos ya es natural reprimir cualquier información creíble y seguir mintiendo", concluyó.Scott Ritter, el exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de EEUU, debía participar en la XXVII edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que se desarrollará del 5 al 8 de junio de 2024. Después de que saliera a la luz que no se le permitió subir a un vuelo con destino a Rusia, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, criticó las acciones de Washington y citó la Constitución de EEUU.El columnista aparece a menudo en medios de comunicación rusos y no mayoritarios extranjeros y es un crítico de la política exterior de Estados Unidos y de todo el Occidente colectivo, también en el conflicto ucraniano.En particular, Ritter se ha pronunciado en contra de la intervención de la OTAN en los combates contra las FFAA de Rusia y afirmó que la ayuda extranjera no ayudará al Ejército ucraniano a cambiar el curso de la guerra.

