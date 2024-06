https://latamnews.lat/20240604/zajarova-critica-la-negativa-de-permitir-a-ritter-un-viaje-a-rusia-e-invoca-la-constitucion-de-eeuu-1155207429.html

Zajárova critica la negativa de permitir a Ritter viajar a Rusia e invoca la Constitución de EEUU

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, ironizó sobre la situación que vivió el analista militar Scott Ritter, a quien se le retiró de... 04.06.2024, Sputnik Mundo

"Por órdenes del Departamento de Estado de EEUU, agentes de policía estadounidenses sacaron al columnista Scott Ritter de un vuelo en el que se dirigía al Foro [Económico Internacional] de San Petersburgo", escribió la vocera en su cuenta de Telegram.La Primera Enmienda de la Constitución de EEUU garantiza la libertad de expresión y de prensa, mientras que la Cuarta Enmienda prohíbe los registros e incautaciones irrazonables.Scott Ritter, el exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de EEUU, debía participar en la XXVII edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que se desarrollará del 5 al 8 de junio de 2024. En sus palabras a Sputnik, los funcionarios de aduanas le confiscaron el pasaporte y lo obligaron a bajar del vuelo.El columnista aparece a menudo en medios de comunicación rusos y no mayoritarios extranjeros y es un crítico de la política exterior de Estados Unidos y de todo el Occidente colectivo, también en el conflicto ucraniano. En particular, Ritter se ha pronunciado en contra de la intervención de la OTAN en los combates contra las FFAA de Rusia y afirmó que la ayuda extranjera no ayudará al Ejército ucraniano a cambiar el curso de la guerra.

