Putin planea reunirse con su par de Bolivia en el Foro Económico de San Petersburgo

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo de Bolivia, Luis Arce, planean reunirse al margen del Foro Económico de San Petersburgo... 04.06.2024, Sputnik Mundo

La XXVII edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo se llevará a cabo del 5 al 8 de junio de 2024.El foro, que se celebró por primera vez en 1997, es organizado desde 2006 con el patrocinio y la participación del presidente de Rusia.En sus más de 25 años de historia, el SPIEF logró convertirse en la principal plataforma internacional de contacto entre representantes de la comunidad empresarial y en un espacio de debate sobre las cuestiones económicas fundamentales tanto para Rusia, como para los mercados en vías de desarrollo y el mundo en general.La agencia de noticias Sputnik actúa este año como socio informativo.Turquía, al grupo BRICSRusia aplaude la intención de Turquía de incorporarse al grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), indicó Peskov.El portavoz del Kremlin indicó que si bien los BRICS no pueden aceptar las solicitudes de ingreso de todos los países, el grupo busca mantener contacto con todas las naciones interesadas."Para ello se crean actualmente distintas plataformas para mantener esos contactos y por eso el proceso es prolongado", matizó.Por su parte, el ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, aseguró que su país pretende adherirse al grupo BRICS.El jefe de la diplomacia turca tiene previsto viajar a Rusia la próxima semana para asistir a la reunión de ministros de Exteriores de los BRICS que albergará la ciudad de Nizhni Nóvgorod el 10 y 11 de junio, informó antes la agencia Anadolu.Rusia ostenta desde el 1 de enero la presidencia rotatoria del grupo BRICS, la alianza económica que aglutina también a Brasil, India, China, Sudáfrica. Este año se adhirieron además Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán.El bloque representa a casi la mitad de la población mundial, el 40% de la producción global de petróleo y alrededor del 25% de la exportación de bienes.Una campaña de desinformación sobre los JJOOEl portavoz de la Presidencia rusa calificó de "infundadas" las declaraciones de Microsoft que acusó a Moscú de propagar desinformación sobre los Juegos Olímpicos de París 2024. Para el representante del Kremlin, "son críticas infundadas". "No hay ningún argumento, nada que las sostenga", dijo. Semejantes declaraciones, agregó Peskov, "son cada vez más frecuentes, lamentablemente".El 2 de mayo, Microsoft acusó a Rusia de estar "intensificando campañas de desinformación malignas contra Francia, el presidente francés Emmanuel Macron, el Comité Olímpico Internacional [COI] y los Juegos Olímpicos de este verano en París".Dichas campañas, que combinan las tácticas habituales con el uso de la inteligencia artificial, buscan manchar la reputación del COI y crear las expectaciones de una inminente violencia en París durante la próxima edición olímpica, según la empresa estadounidense.Los Juegos Olímpicos de París se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto de 2024.En diciembre de 2023, el COI anunció que los atletas de Rusia y Bielorrusia solo podrían participar en los Juegos de París 2024 con estatus neutral, sin bandera ni himno nacionales, no aparecerán en el medallero oficial ni asistirán a la gala inaugural y, además, deberán evitar en todo momento expresarse a favor de la operación militar que Rusia continúa en Ucrania.Según el presidente ruso, Vladímir Putin, los "funcionarios internacionales tergiversan el sentido del movimiento olímpico y socavan los cimientos del deporte internacional".Discusiones sobre UcraniaEs absurdo celebrar una conferencia sobre Ucrania sin la participación de Rusia, enfatizó Peskov."Debatir [la situación en] Ucrania sin la participación de Rusia es un establecimiento de metas absolutamente absurdo y es obvio que no se centra en ningún resultado", dijo el vocero.Suiza acogerá el 15 y el 16 de junio una conferencia de paz sobre Ucrania en Burgenstock, cerca de la ciudad de Lucerna. Rusia faltará a este foro, al que fueron invitados unos 160 Estados; tampoco estará presente China.El embajador ruso en Berna, Serguéi Garmonin, dijo anteriormente a Sputnik que Rusia no participará en ningún formato, alegando que la conferencia busca presentar un ultimátum a Moscú y no pasará de ser una ruidosa acción publicitaria.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

