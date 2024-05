https://latamnews.lat/20240524/la-ampliacion-de-los-brics-abre-una-nueva-pagina-en-su-historia-1150728377.html

La ampliación de los BRICS "abre una nueva página en su historia"

La ampliación de los BRICS "abre una nueva página en su historia"

MOSCÚ (Sputnik) — El grupo de los BRICS, después de la admisión de nuevos miembros a principios de este año, vive un período de transformación que podría... 24.05.2024

El experto destacó que la decisión sobre la ampliación de los BRICS "abre una nueva página en su historia" y, además, conduce a la transformación propiamente dicha del carácter de esta alianza informal. En sus palabras, se debe a que el grupo inicialmente aglutinó a varias potencias regionales del mundo no occidental que deseaban dejar constancia de su creciente papel en la política internacional. Estas potencias son Rusia, China, India, Brasil y Sudáfrica, todo un "club de líderes" del mundo no occidental. "La incorporación de cinco nuevos miembros en enero pasado –Irán, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía y los Emiratos Árabes Unidos– cambió ese concepto", señaló el experto. A su juicio, para que la ampliación de los BRICS no debilite su unidad interior, se necesita determinar qué es lo que quiere el bloque y cómo ve su estrategia de desarrollo a corto y a largo plazo. Los BRICS, además de Rusia, Brasil, India, China y Sudáfrica, ahora incluye a Egipto, Etiopía, Irán, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, reuniendo a 10 países con una población de 3.600 millones de personas, casi la mitad del número mundial de habitantes. Estos países representan más del 40% de la producción global de petróleo y alrededor de una cuarta parte de las exportaciones mundiales de bienes.

