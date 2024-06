https://latamnews.lat/20240604/deberian-hacer-una-reflexion-seria-el-mensaje-de-amlo-a-la-oposicion-que-sufrio-una-grave-derrota-1155223026.html

"Deberían hacer una reflexión seria": el mensaje de AMLO a la oposición que sufrió una grave derrota

04.06.2024

Los opositores "deberían hacer una reflexión seria y tratar de comprender lo que sucedió, no caer en la autocomplacencia. Hay que saber rectificar; es de sabios cambiar de opinión, vivimos en un país libre y no tenemos nada que perder", declaró en conferencia de prensa.De igual manera, el mandatario mexicano respondió a las diversas críticas sobre los resultados de los comicios.Esto último va en línea con lo mencionado el 3 de junio de 2024 por la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez, quien contendió en los comicios por la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD)."Todos sabíamos que nos enfrentábamos a una competencia desigual contra todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata. Todos nos dimos cuenta de cómo el crimen organizado se hizo presente amenazando e incluso asesinando a decenas de aspirantes y candidatos. Esto no termina aquí. Sí presentaremos las impugnaciones que prueban esto que les digo y que todos sabemos. Y lo haremos porque no podemos permitir que tengamos otra elección igual a esta", advirtió.No obstante, horas antes había reconocido su derrota en las elecciones presidenciales mexicanas donde, de acuerdo con el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE), así como el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la ganadora para suceder a López Obrador en el cargo es Claudia Sheinbaum, con casi el 60% de los votos.A estos dichos se suman los del presidente nacional del PAN, Marko Cortés, quien calificó los comicios del 2 de junio como una "elección de Estado"."Es muy preocupante, porque según el PREP los votos favorecen a un modelo autoritario que busca anular la democracia y el equilibrio de poderes", apuntó.

