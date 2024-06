https://latamnews.lat/20240602/biden-lo-examino-kirby-explica-la-decision-de-eeuu-de-atacar-en-rusia-con-armas-occidentales-1154435100.html

"Biden lo examinó": Kirby explica la decisión de EEUU de atacar en Rusia con armas occidentales

El presidente de EEUU, Joe Biden, comprende todas las posibles consecuencias de su decisión de levantar parcialmente la prohibición de ataques de las Fuerzas... 02.06.2024, Sputnik Mundo

El 30 de mayo, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a Sputnik que Biden había dado luz verde a los ataques ucranianos con armas suministradas por Estados Unidos dentro del territorio ruso con fines de contrafuego en la región de Járkov, pero no ha autorizado el uso de misiles de largo alcance, incluidos los ATACMS, dentro de Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitri Péskov, ha dicho que ya se estaba intentando atacar a Rusia con armas estadounidenses. El presidente Vladímir Putin advirtió a principios de esta semana a los aliados de la OTAN que deberían darse cuenta de "con lo que están jugando" si permiten a Ucrania utilizar armas occidentales de largo alcance para golpear profundamente en Rusia.¿Qué dicen desde Rusia?Un permiso de Washington a Kiev para lanzar ataques en territorio ruso no afectará al curso de la operación militar especial de Moscú en Ucrania, pero aparecerán amenazas para Estados Unidos, declaró el jefe del Comité de Defensa de la Duma (Cámara Baja del Parlamento ruso), Andréi Kartapólov."El curso de la operación militar especial no se verá afectado, ellas [las amenazas] seguirán como estaban. Pero surgirán [nuevas] amenazas para ellos. Porque si elevan el grado de escalada, entonces nosotros vamos a responder. Asimétricamente, pero de forma sensible", manifestó Kartapólov.Previamente, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que los representantes de los países de la OTAN han de saber "con qué están jugando" cuando hablan de planes para permitir a Kiev atacar "objetivos legítimos" en el interior del territorio ruso con sistemas de misiles occidentales.

