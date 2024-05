https://latamnews.lat/20240531/viktor-orban-la-otan-no-se-creo-para-organizar-misiones-como-la-de-ucrania-1154398344.html

Viktor Orban: "La OTAN no se creó para organizar misiones como la de Ucrania"

Viktor Orban: "La OTAN no se creó para organizar misiones como la de Ucrania"

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, cuestionó la posición de algunos países europeos en torno al apoyo militar que brindan a Ucrania. Según él, estas... 31.05.2024, Sputnik Mundo

Los debates sobre el envío de instructores militares de la OTAN a Kiev y el presunto permiso dado a las Fuerzas Armadas ucranianas para utilizar armas occidentales para atacar territorio ruso, están acercando rápidamente a Occidente a la guerra, consideró el jefe del gobierno de Hungría.El líder europeo calificó de absurdo el deseo de la Alianza atlántica de arrastrar a toda Europa a una guerra contra Rusia, y señaló que el bloque es defensivo, no ofensivo.Orban también cuestionó la labor de la misión de coordinación de la alianza en Ucrania supuestamente para resolver el conflicto.Además, dijo, Occidente debe darse cuenta de que, cuantas más armas de largo alcance proporcione a Kiev, más avanzará el Ejército ruso, porque "sin la OTAN, Ucrania no podría bombardear las ciudades rusas"."Rusia ha declarado que avanzará en Ucrania hasta que haya territorio a través del cual los ucranianos no puedan alcanzar (...) En otras palabras, el avance de los rusos depende de las armas con las que los ucranianos golpeen el territorio ruso. Cuantas más armas poderosas golpeen, más lejos llegarán los rusos", comentó.

