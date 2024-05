https://latamnews.lat/20240531/brasil-responde-a-zelenski-tras-criticas-a-su-propuesta-de-paz-1154395924.html

Brasil responde a Zelenski tras críticas a su propuesta de paz

Brasil responde a Zelenski tras críticas a su propuesta de paz

Sputnik Mundo

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Gobierno brasileño quiere contribuir a una paz "alcanzable" en Ucrania, indicó el asesor especial para asuntos internacionales de... 31.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-31T18:43+0000

2024-05-31T18:43+0000

2024-05-31T19:25+0000

américa latina

brasil

ucrania

volodímir zelenski

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e6/08/05/1129078744_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6e4fcc7b900fc4f08530d5f90a867f1d.jpg

Esta semana, Zelenski insinuó que Brasil se alió a Rusia por razones comerciales y lamentó la ausencia del presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, en la conferencia de paz que se celebrará en junio en Suiza, y a la que Rusia no fue invitada.Tras un viaje de Amorim a Pekín, en el que se reunió con el canciller chino Wang Yi, Brasil y China publicaron la semana pasada una propuesta conjunta para las negociaciones de paz, con la participación de Ucrania y de Rusia.En la declaración conjunta, Brasil y China dejan claro que Rusia no puede quedarse fuera de las negociaciones si hay una voluntad real de resolver el conflicto. Los dos países apelan a las partes en conflicto a respetar tres principios para poder abrir negociaciones: la no expansión del campo de batalla, la no escalada de los combates y la no inflamación de la situación por ninguna de las dos partes.China y Brasil también señalaron que rechazan el uso de armas de destrucción masiva y resaltaron que deben hacerse todos los esfuerzos necesarios para evitar una crisis nuclear.

https://latamnews.lat/20240412/lavrov-explica-por-que-la-conferencia-de-suiza-sobre-ucrania-y-rusia-esta-condenada-al-fracaso-1149687166.html

brasil

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brasil, ucrania, volodímir zelenski, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania