¿Por qué el agua podría ser el primer conflicto entre los próximos presidentes de México y EEUU?

30.05.2024

Con la firma del Tratado Internacional de Aguas de 1944, en la cuenca del Bravo (Fort-Quitman al Golfo de México), se acordó que México deberá entregar anualmente un volumen de 432 millones de metros cúbicos, mientras que en la cuenca del Colorado, Estados Unidos entrega a México un volumen de 1.890 metros cúbicos anuales. Ambos países acordaron una flexibilidad de hasta cinco años para entregar los volúmenes mínimos asignados a cada uno.Sandoval señala que, como parte del tratado, existe la flexibilidad para que México cubra con su parte de agua enviada a Estados Unidos en ciclos de cinco años; es decir, puede ir pagando el agua de acuerdo a sus posibilidades, no precisamente los 432 metros cúbicos cada año, sino que se puede ir retrasando un año y, al otro, entregar más agua. Sin embargo, cuando se cumple el ciclo de cinco años, México ya debe haber cubierto 2.158 metros cúbicos, que equivale a cinco años de 432 metros cúbicos cada uno. Pese a la flexibilidad del tratado, el especialista advierte que México difícilmente podrá cumplir con su cuota en este ciclo de cinco años que concluye en octubre de 2025, pues, según datos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, en cuatro años (hasta el 18 de mayo de 2024) apenas ha enviado a Estados Unidos 474 metros cúbicos, cuando para el quinto año debería enviar los 2.158 metros cúbicos que le corresponde cada lustro.Y es que, por lo menos hasta el 15 de mayo de 2024, según datos de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), varios estados del norte de México se encuentran en sequía extrema y otros en sequía excepcional. De hecho, por algunos de estos estados pasa el río Bravo, que es de donde se supone se puede extraer el agua para cumplir con el acuerdo.Si México no logra cumplir con su parte del trato en octubre del 2025, explica Sandoval, la situación podría derivar en una crisis diplomática. El especialista recuerda el año 2002, cuando el entonces presidente George W. Bush visitó a su homólogo mexicano Vicente Fox para tratar este conflicto. La posibilidad de qué México no cumpla con su cuota ya está comenzando a generar ciertos conflictos en la frontera, específicamente en Texas, donde congresistas amenazan con retirar fondos federales a México, si no cumple con su parte del trato.En específico, un grupo bipartidista de legisladores texanos exige a los diputados de la Cámara de Representantes y del Senado que retengan fondos para México hasta que el país latinoamericano cumpla su parte del tratado sobre el agua de 1944.Los legisladores estadounidenses acusan que las entregas irregulares de México han agravado la escasez de agua que afecta a los agricultores del sur de Texas. Uno de los afectados es el ingenio azucarero Rio Grande Valley Sugar Growers, que tuvo que cerrar en febrero debido a la repetida escasez de agua después de 50 años."Los agricultores y ganaderos del sur de Texas siguen sometidos a continuas tensiones financieras y podrían sufrir un destino similar al de la industria azucarera si México sigue reteniendo el agua", escribieron los legisladores en una carta enviada a los responsables de la Cámara de Representantes y el Senado.Sin embargo, Juan Daniel Garay Saldaña, maestro en estudios México-Estados Unidos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considera que este tipo de reclamos por parte de congresistas texanos podría quedarse como un simple discurso en plena campaña electoral.Sin embargo, Garay Saldaña prevé que este tema bilateral podría escalar si Donald Trump regresa a la Casa Blanca tras las elecciones presidenciales de noviembre, pues podría poner mayor atención a los reclamos debido a que muchos de los senadores que respaldan la iniciativa son republicanos, tal es el caso de John Cornyn, Ted Cruz o Monica De La Cruz.“El presidente Biden no le ha dado tanto eco a este asunto porque quienes se expresan son voces republicanas, como el polémico Ted Cruz. Ellos son los que han manifestado su reclamo, su enojo y, por ende, el presidente Biden no ha hecho mucho eco. Pero con una posible llegada de Trump al gobierno, es posible que este problema pueda tener un peso mucho más relevante" concluye el experto.

