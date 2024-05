https://latamnews.lat/20240529/rusia-descarta-nacionalizar-los-activos-de-empresas-extranjeras-que-abandonaron-su-mercado-1153898518.html

Rusia descarta nacionalizar los activos de empresas extranjeras que abandonaron su mercado

A diferencia de los países occidentales, Rusia "no politiza los asuntos comerciales" y está dispuesta a brindar el apoyo necesario a las empresas extranjeras que mantienen su presencia en el mercado ruso, "siempre que cumplan con la legislación rusa y sus obligaciones sociales", agregó Birichevski. En abril de 2023, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó un decreto que prevé la gestión externa provisional de activos extranjeros en el territorio del país en caso de incautación de activos rusos en el extranjero. Se trata de los activos extranjeros vinculados a los países "hostiles" que realizan o participan en actividades que el Gobierno ruso ve como inamistosas hacia Rusia. Los activos a los que se podría imponer la medida se dividen en cinco categorías: bienes muebles; bienes inmuebles; valores; participaciones en los capitales estatutarios (contribuidos) de personas jurídicas rusas; y derechos de propiedad. La gestión externa provisional es realizada por la Agencia Federal para la Gestión de la Propiedad del Estado (Rosimushchestvo). Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Cientos de empresas anunciaron en los últimos dos años la decisión de suspender sus negocios en y con Rusia. Para Putin, la política de contención frente a Rusia forma parte de la estrategia a largo plazo de Occidente cuyas sanciones asestan un duro golpe a la economía mundial.Sanciones al GNL rusoLos planes de la Unión Europea (UE) de prohibir la importación de gas natural licuado (GNL) ruso provocarían un aumento de los precios de las materias primas para los consumidores europeos y causarían costos financieros a las empresas, indicó Birichevski.El diplomático recordó que actualmente, la cuota del gas natural ruso en el mercado de Europa es de aproximadamente el 15%, incluida una proporción significativa del GNL, y al cierre de 2023, los principales compradores europeos del GNL ruso fueron Bélgica, España, Francia, Grecia y Países Bajos.Los exportadores rusos tendrán que tener en cuenta la posible prohibición, ya que la espiral de sanciones desatada por Bruselas seguirá tomando fuerza, advirtió."Al mismo tiempo, las medidas eficaces adoptadas por las autoridades rusas y los operadores económicos entre 2022 y 2023 permitieron redirigir el principal vector de suministros de materias primas nacionales hacia nuevos centros de crecimiento económico mundial, incluidos los de Asia: la India, China y otros", señaló el funcionario.Esta experiencia ayudará a Rusia a seguir enfrentando las nuevas restricciones, expresó su convicción Birichevski.En este contexto, el diplomático recordó el proyecto Yamal LNG, en el que participan el mayor productor ruso del GNL Novatek (50,1%), la francesa TotalEnergies (20%), las chinas CNPC (20%) y Fondo de la Ruta de la Seda (9,9%).La compañía francesa está en la jurisdicción del país "que no es amistoso con Rusia" y cuyo presidente, Emmanuel Macron, se permite hacer "declaraciones politizadas y rusofóbicas".Si la UE impone sanciones contra el GNL ruso, "esperamos que, a la hora tomar decisiones sobre Yamal LNG, las autoridades francesas se rijan por el principio de viabilidad económica para evitar graves costos financieros para su empresa y la pérdida de parte del mercado", afirmó Birichevski.Por otro lado, señaló que las relaciones con China en este ámbito están en un nivel alto.Birichevski también mencionó a Japón y afirmó que, a su entender, Tokio está interesado en que las entregas del GNL ruso continúen.El consorcio Japan Arctic LNG, que une a dos corporaciones japonesas, Mitsui & Co. y JOGMEC, participa (10%) en el proyecto Arctic LNG 2, el segundo de Novatek, centrado en la producción del GNL en los yacimientos situados en la península de Guidán, en el Ártico ruso.Los otros participantes son Novatek (60%), TotalEnergies (10%), la china CNOOC (10%) y una subsidiaria de CNPC (CNODC; 10%).A principios de noviembre de 2023, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó el proyecto Arctic LNG 2 de Novatek en la lista de entidades sujetas a sanciones.Los Veintisiete, a su vez, aprobaron 13 paquetes de medidas restrictivas en relación con Rusia desde que esta lanzó su operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero de 2022. Actualmente, la UE está trabajando en la 14 ronda de sanciones, con el énfasis en la lucha contra la elusión de las medidas restrictivas. Además, por primera vez, la UE quiere imponer restricciones parciales contra las exportaciones rusas del gas natural licuado sin negarse por completo a comprar combustible ruso.La situación de la empresa AristonLa reacción de Italia tras la decisión de Rusia de transferir temporalmente la administración de la filial de la firma italiana Ariston a la empresa 'Gazprom Sistemas Domésticos' es desconcertante, sostuvo Birichevski.En abril de 2024, las autoridades de Rusia transfirieron provisionalmente la gestión de la filial de la empresa italiana Ariston que desde hace dos años estaba paralizada a causa de las sanciones de la Unión Europea (UE).Birichevski subrayó que los países de la UE entienden ahora que las sanciones son de doble filo y con el tiempo pueden tener secuelas negativas para sus economías y su posición en el mercado mundial. El funcionario ruso remarcó que las medidas de respuesta de su país a las sanciones de Occidente son puntuales y sopesadas.Tras la entrega de la gestión de Ariston a la división del gigante gasista ruso Gazprom, el Ministerio de Exteriores italiano citó al embajador ruso Alexéi Paramónov para expresarle "la fuerte decepción del Gobierno de Italia" por la mencionada decisión.Paramónov enfatizó que la medida en relación con Ariston se ajustaba al marco legal y era la respuesta a los actos inamistosos y contrarios al derecho internacional de Estados Unidos y los países de su órbita.

