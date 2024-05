https://latamnews.lat/20240522/la-ue-estaria-evaluando-el-impacto-de-la-prohibicion-de-gnl-ruso-en-los-puertos-europeos-1150666839.html

La UE estaría evaluando el impacto de la prohibición de GNL ruso en los puertos europeos

La UE estaría evaluando el impacto de la prohibición de GNL ruso en los puertos europeos

22.05.2024

Alemania, Francia y Bélgica solicitaron a la Comisión Europea que examine el costo que supondría para las economías de Rusia y la Unión Europea la posible prohibición del transbordo de GNL en los puertos europeos, señala la publicación citando a diplomáticos anónimos.Asimismo, los altos cargos aseguraron que la aprobación del 14.º paquete de sanciones antirrusas es una prioridad antes de que Hungría asuma la presidencia de la UE en julio. Sin embargo, las fuentes de Reuters indicaron que hasta el momento el proyecto está poco elaborado.Los temores de la UE se deben a que el primer ministro húngaro, Viktor Orban, ya había intentado bloquear la ayuda a Ucrania y las restricciones a Moscú. Las sanciones requieren unanimidad para ser adoptadas.El medio destacó que a medida que se prolonga el conflicto en Ucrania, a la UE se le agotan los medios para recortar los ingresos rusos. "Nos sorprendió realmente lo resistente que es la economía rusa", afirmó un diplomático.Al mismo tiempo, los diplomáticos debaten si las empresas de la UE deben asumir la responsabilidad por sus distribuidores en terceros países, aunque temen que la burocracia adicional perjudique a las compañías europeas.A finales de abril, el canciller sueco, Tobias Billstrom, anunció que la UE baraja incluir en su 14.° paquete de medidas restrictivas contra Rusia la prohibición de importar el GNL. Poco después, trascendió que se trataba de la prohibición del transbordo de este tipo de combustible en la UE y de medidas contra tres proyectos rusos de GNL (Arctic LNG-2, Ust-Luga en la región de Leningrado y Murmansk). A su vez, el medio Politico informó a mediados de mayo de que Hungría no apoya las medidas propuestas contra el GNL ruso.A su vez, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, comentó que Rusia es consciente de que Occidente sigue ejerciendo presión sobre la economía del país. En este caso, las autoridades rusas analizarán la situación para tomar medidas de represalia, siguiendo sus intereses nacionales.Desde Moscú indicaron en reiteradas ocasiones que la UE cometió un grave error al renunciar a las adquisiciones de los hidrocarburos rusos. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. En sus palabras, Europa esperaba que si no recibía el gas ruso, Rusia colapsaría, pero, en cambio, en sus Estados están empezando a producirse procesos irreversibles.

