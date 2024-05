https://latamnews.lat/20240529/el-gobierno-de-cuba-ve-con-recelo-nuevas-medidas-anunciadas-por-eeuu-para-el-sector-privado-1154333076.html

El Gobierno de Cuba ve con recelo nuevas medidas anunciadas por EEUU para el sector privado

El Gobierno de Cuba ve con recelo nuevas medidas anunciadas por EEUU para el sector privado

Sputnik Mundo

LA HABANA (Sputnik) — Cuba ve con recelo las nuevas medidas anunciadas por EEUU dirigidas a favor del sector privado en la isla, que incluyen el acceso a... 29.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-29T09:08+0000

2024-05-29T09:08+0000

2024-05-29T09:08+0000

américa latina

cuba

eeuu

sanciones

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/01/1b/1147770929_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_2039d24a2f2cc5995fe3e051198d62c7.jpg

De acuerdo a un comunicado de prensa emitido por el Departamento del Tesoro de EEUU, las modificaciones normativas actualizan y clarifican autorizaciones en apoyo a los servicios basados en internet para promover la libertad de acceso a internet en Cuba, apoyar a los empresarios independientes del sector privado de la isla y ampliar el acceso a ciertos servicios financieros. Los cambios permitirán a los empresarios privados cubanos abrir y acceder por internet a cuentas bancarias estadounidenses para sus negocios en la isla. También les permitirá acceder a más servicios en internet y ampliar la capacidad de las pequeñas y medianas empresas privadas para utilizar determinadas transacciones financieras. Reacción del Gobierno cubano La cancillería cubana dijo que las medidas anunciadas por EEUU son limitadas y no tocan el cuerpo fundamental del bloqueo económico, comercial y financiero que aplica Washington a contra Cuba ni las sanciones adicionales que conforman la política de máxima presión. La declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores agrega que de concretarse las medidas anunciadas, EEUU busca poner en una situación de ventaja al sector privado que se ha establecido legalmente y ha crecido bajo las medidas tomadas por el Gobierno de Cuba. Según la cancillería de la isla, con estas medidas EEUU ratifica su voluntad de castigar al sector estatal de Cuba, aunque el Gobierno las estudiará y, si no violan la legislación nacional y significan una apertura que beneficie a la población, aunque solo sea a un segmento, no obstaculizará su aplicación.

https://latamnews.lat/20240525/bolivia-manifiesta-rechazo-a-que-cuba-siga-en-lista-de-patrocinadores-de-terrorismo-de-eeuu-1150757206.html

cuba

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

cuba, eeuu, sanciones