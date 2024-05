https://latamnews.lat/20240527/china-aboga-por-celebrar-una-conferencia-de-paz-que-reconozcan-tanto-rusia-como-ucrania-1150773372.html

China aboga por celebrar una conferencia de paz que reconozcan tanto Rusia como Ucrania

China aboga por celebrar una conferencia de paz que reconozcan tanto Rusia como Ucrania

PEKÍN (Sputnik) — China se pronuncia favor de celebrar una conferencia internacional sobre la solución de la crisis en Ucrania, reconocida por Moscú y por... 27.05.2024, Sputnik Mundo

Anteriormente, Volodímir Zelenski instó a los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Joe Biden, a apoyar "con su liderazgo y participación personal" la conferencia que tendrá lugar en Suiza. "En cuanto a la crisis ucraniana, China siempre ha ocupado una posición justa y objetiva, insistiendo en contribuir a la reconciliación y el sostenimiento de negociaciones", dijo la diplomática en una sesión informativa para los medios. Suiza celebrará los días 15 y 16 de junio una conferencia de paz sobre Ucrania en Burgenstock, cerca de la ciudad de Lucerna, a la que invitó a unos 160 Estados. El embajador ruso en Berna, Serguéi Garmonin, dijo anteriormente a Sputnik que Rusia no participará en ningún formato, alegando que la conferencia busca presentar un ultimátum a Moscú y no pasará de ser una ruidosa acción publicitaria. El portavoz de la embajada rusa en Berna, Vladímir Jojlov, sostuvo que la cumbre es otra opción para impulsar una fórmula de paz "inviable" de Volodímir Zelenski, "que no tiene en cuenta los intereses rusos". Al mismo tiempo, el canciller suizo, Ignazio Cassis, remarcó que "ningún proceso de paz puede llevarse a cabo sin Rusia". Su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que la posible presentación de un "ultimátum colectivo" a Rusia en la conferencia en Suiza sobre Ucrania, anula cualquier posibilidad de que ese evento resulte exitoso.

