Un Boeing que pierde las puertas: la fabricación estadounidense está cayendo en la Edad Media

26.05.2024

La presencia de William Boeing, que fundó The Boeing Company, era algo habitual, y su oficina estaba en un edificio contiguo a la planta.A diferencia de los fundadores, la dirección actual de la empresa no controla el proceso de producción, y una rara visita del director ejecutivo, David Calhoun, al taller de montaje se realizó solo después de que un Boeing 737-9 MAX perdiera el tapón de la puerta del fuselaje en pleno vuelo, destaca el medio. Pocos días después de la visita, la oficina de Calhoun admitió que aún no saben qué falló ni cómo se llevó a cabo el montaje de ese avión: los tornillos de la puerta de retención se apretaron incorrectamente o no se apretaron en absoluto. Boeing no pudo dar una respuesta porque no guarda "registros del trabajo realizado", según el portal. Lo que es más, los videos de las cámaras de seguridad fueron perdidos. De acuerdo con el artículo, el problema consiste en que la compañía durante 25 años se fue distanciando lenta pero deliberadamente de la producción. Por ejemplo, para fabricar los estabilizadores verticales, el tren de aterrizaje, los controles de vuelo y otras piezas necesarias, la empresa subcontrató la producción a fábricas de todo el mundo, mientras que Boeing solo se encargaba del montaje final.En otros sectores industriales la situación no es mejor. Como ejemplo, los trabajadores de Intel Corporation, el mayor productor de circuitos integrados del mundo, eran un símbolo de la destreza en la fabricación de alta tecnología hasta que la empresa cedió el liderazgo en hardware a sus rivales asiáticos. "En su día fuimos pioneros en esta extraordinaria tecnología, pero ahora nos encontramos a merced de la cadena de suministro global más frágil del mundo", escribió recientemente el director ejecutivo de Intel, Pat Gelsinger, citado por el portal.De esa forma, continua el portal, los recientes fracasos de Boeing ponen de relieve que las fuerzas económicas mundiales acabaron permanentemente con varios fabricantes locales, y los que quedan perdieron interés en el proceso de fabricación.Con arreglo al artículo, el dominio de la industria estadounidense en el mundo hasta el tercer cuarto del siglo XX se explica, entre otras cosas, por el hecho de que en aquella época eran ingenieros quienes estaban al mando de las empresas, definiendo el concepto de desarrollo industrial. El liderazgo terminó cuando la ola de competencia japonesa golpeó a las empresas estadounidenses y cuando los ingenieros se vieron sustituidos por financistas a los que solo les importaban los beneficios."En esta ocasión, las heridas fueron autoinfligidas. La fabricación, ya impregnada del hedor de la decadencia, fue descartada como algo obsoleto", subraya el portal.No obstante, a partir de los años 90, los fabricantes estadounidenses redoblaron sus esfuerzos de externalización, deslocalización e ingeniería financiera, hasta el punto de que el director financiero de Boeing admitió que "la empresa ha ido demasiado lejos en la externalización".El prolongado declive de Estados Unidos como superpotencia manufacturera es inevitable, si los altos ejecutivos siguen "llenándose bien los bolsillos", sin esforzarse por desarrollar la producción nacional, pronostica."La Edad Media no llega de golpe, y el proceso de salir de ella lleva su tiempo. Hay que empezar por reconocer la pérdida, y las averías en los aviones de Boeing sugieren que ahora es el momento de hacerlo", concluye.

