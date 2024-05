https://latamnews.lat/20240506/las-sanciones-antirrusas-merman-la-produccion-del-boeing-787-1150254566.html

Las sanciones antirrusas merman la producción del Boeing 787

El Boeing 787, un avión de fuselaje ancho fabricado por el gigante aeronáutico estadounidense Boeing, tiene más problemas de piezas, pero esta vez no se deben...

La fabricación de aviones fue uno de los sectores más afectados por las sanciones impuestas contra Rusia, que desempeña un papel importante en la cadena de suministro aeroespacial mundial, subraya el periódico. La corporación Collins Aerospace de RTX (anteriormente conocida como Raytheon Technologies) había fabricado intercambiadores de calor como parte de una empresa conjunta con Hamilton Standard - Nauka, uno de los principales fabricantes rusos de intercambiadores para sistemas de aire acondicionado de aeronaves civiles. Con el inicio de la operación especial, la producción de intercambiadores por parte de Rusia para el 787 Dreamliner se trasladó al Reino Unido, pero la capacidad del proveedor no ha seguido el ritmo de la demanda, declaró el director ejecutivo de Boeing, Dave Calhoun. La incapacidad de Boeing para conseguir suficientes intercambiadores de calor —una pieza crítica, pero relativamente básica, similar a un radiador— ha llevado en parte a la empresa a advertir a los inversores de que este año no entregará tantos aviones Dreamliner como esperaba, indica The Wall Street Journal. La ralentización mermará el flujo de caja de la empresa, y las consecuencias se extenderán a las aerolíneas y a los pasajeros.Los intercambiadores de calor en cuestión ayudan a regular la temperatura de los componentes electrónicos de las aeronaves y de su sistema de control ambiental, que se encarga del aire acondicionado y la presurización de la cabina, explica.De acuerdo con los datos del medio, las entregas de las aeronaves se interrumpieron en repetidas ocasiones durante casi dos años a partir de 2020 debido a diversos problemas de producción y normativos. Boeing no entregó ningún avión en los siete primeros meses de 2022. Entregó 19 en 2022 y 28 en 2023, según AIR, una empresa de investigación de la industria aeroespacial. Boeing señaló que el problema del intercambiador de calor se suma a la escasez de asientos de cabina, que también está frenando la producción del 787.Cabe señalar que este no es el único caso en el que las sanciones contra Rusia han tenido un efecto negativo en los fabricantes aeronáuticos occidentales. Por ejemplo, la sustitución del titanio ruso en los trenes de aterrizaje para aviones le costó a Collins Aerospace 175 millones de dólares en el primer trimestre de este año.En los últimos meses, Boeing se ha visto en el epicentro de los escándalos. Así, el 8 de abril se informó de que el revestimiento del motor de un Boeing 737-800 se destrozó durante el despegue. El 8 de marzo, un Boeing 777 que realizaba un vuelo de San Francisco a Japón perdió un neumático, lo que provocó un aterrizaje de emergencia en Los Ángeles. En febrero, el director de la aerolínea Emirates, con sede en Dubái, Tim Clark, criticó a Boeing por el descenso de la calidad de sus aviones y añadió que "Boeing tenía la última oportunidad para corregir los errores".A su vez, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, señaló que Occidente no se detendrá ante nada a la hora de ampliar las sanciones contra Rusia, a pesar de las consecuencias negativas de las mismas en sus propios países.

