Orban critica los planes de Europa sobre Ucrania: "No he visto nada más irresponsable en mi vida"

Orban critica los planes de Europa sobre Ucrania: "No he visto nada más irresponsable en mi vida"

BUDAPEST (Sputnik) — Viktor Orban, primer ministro de Hungría, aseguró este 26 de mayo que nunca había visto una mayor irresponsabilidad que la de Europa

"Europa está tan involucrada en el conflicto que ni siquiera tiene una estimación de los costos y los medios necesarios para lograr su objetivo militar. No he visto nada más irresponsable en mi vida", dijo Orban en una entrevista con el canal de YouTube Patriota. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según su presidente, Vladímir Putin, son proteger a la población de "un genocidio por parte de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Estados Unidos y la OTAN, según el canciller ruso, Serguéi Lavrov, participan directamente en el conflicto en Ucrania, no solo mediante el suministro de armas, sino también mediante la capacitación de personal en territorio del Reino Unido, Alemania, Italia y otros países. En febrero pasado, Putin dijo al periodista estadounidense Tucker Carlson que Moscú no tenía intención de atacar a ningún país de la Alianza Atlántica, y afirmó que el bloque trata de intimidar a sus propias poblaciones con una amenaza rusa imaginaria.

