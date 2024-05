Canciller de Armenia aborda con Borrell la solución del conflicto con Azerbaiyán

Good 📞 call w/#EU HR/VP @JosepBorrellF on a wide range of topics:

🔹ongoing coop, incl for ARM resilience & @EUmARMENIA,

🔹new 🇦🇲-🇪🇺partnership agenda,

🔹ways to further deepen our ties using available tools, incl #VLD,

🔹regional issues, ARM commitment to #peace agenda,

🧵1/2 pic.twitter.com/kP7Ahx31EY