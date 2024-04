https://latamnews.lat/20240417/el-kremlin-confirma-la-retirada-de-las-fuerzas-de-paz-rusas-de-nagorno-karabaj-1149801061.html

El Kremlin confirma la retirada de las fuerzas de paz rusas de Nagorno Karabaj

El Kremlin confirma la retirada de las fuerzas de paz rusas de Nagorno Karabaj

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — Las fuerzas de paz rusas comenzaron a retirarse de Nagorno Karabaj, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. 17.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-17T10:29+0000

2024-04-17T10:29+0000

2024-04-17T11:15+0000

defensa

nagorno karabaj

dmitri peskov

rusia

armenia

📰 conflicto por nagorno karabaj

azerbaiyán

🌍 oriente medio

🛡️ zonas de conflicto

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e4/0c/01/1093682717_0:169:3036:1877_1920x0_80_0_0_a813239517eb8ee9f441ff2f932a6fc9.jpg

Armenia y Azerbaiyán libraron dos guerras por Nagorno Karabaj desde que ese territorio, de población mayoritariamente armenia, decidió separarse en 1988 de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán.En septiembre de 2023, Azerbaiyán lanzó una operación militar que derivó en el desarme y la autodisolución de las milicias armenias de Nagorno Karabaj y, finalmente, en el anuncio de que esta república rebelde dejaba de existir desde el 1 de enero de 2024.El pasado 7 de diciembre, Bakú y Ereván afirmaron en una declaración conjunta que existe una oportunidad histórica para lograr la paz largamente esperada en la región del Cáucaso sur, confirmaron la intención de normalizar las relaciones y alcanzar un tratado de paz sobre la base del respeto a los principios de soberanía e integridad territorial.Oriente MedioRusia insiste en una pronta distensión en Oriente Medio e insta a la moderación a todos los países de la región, afirmó el portavoz.El portavoz del Kremlin, aseguró que la continuación del conflicto en la región no redunda en interés ni de Israel, ni de Irán, ni de todo Oriente Medio.Además, señaló que no catalogaría la situación actual entre Israel e Irán de "un conflicto indirecto".Las tensiones en Oriente Medio alcanzaron un nuevo nivel de intensidad luego de que el 1 de abril de 2024 Israel atacase el Consulado general de Irán en la capital siria, Damasco, dejando varios oficiales iraníes muertos y alrededor de una docena de heridos.Irán respondió la noche del 13 al 14 de abril con la Operación Verdadera Promesa, lanzando más de 300 misiles y drones contra la infraestructura militar israelí.La ley de agentes extranjeros en GeorgiaEl proyecto de ley sobre agentes extranjeros en Georgia no tiene nada que ver con Rusia, declaró Peskov.Según el vocero, fue Estados Unidos el primero en comenzar a controlar su higiene política interna y quien introdujo esta práctica.El portavoz señaló que todos los países están tomando medidas de una forma u otra, pero que todos los proyectos de ley tienen el mismo objetivo.Peskóv, además, dudó que las ideas de "utilizar este proceso político interno como herramienta para provocar sentimientos antirrusos" provinieran del interior de Georgia.El 7 de marzo de 2023, el Parlamento de Georgia aprobó en primera lectura un proyecto de ley que obligaba a registrarse como "agentes de influencia extranjera" a las organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y demás entidades que reciban al menos el 20 por ciento de sus fondos desde el exterior.La iniciativa encendió los ánimos en el país y dio origen a protestas multitudinarias, con decenas de heridos y más de un centenar de detenidos.

https://latamnews.lat/20240416/erdogan-responsabiliza-a-netanyahu-por-las-tensiones-entre-israel-e-iran-1149787171.html

https://latamnews.lat/20240416/israel-no-es-invencible-no-tiene-una-superioridad-indiscutible-sobre-los-paises-de-la-region-1149777111.html

https://latamnews.lat/20240117/un-ternero-bicefalo-nace-en-georgia--video-1147466047.html

nagorno karabaj

armenia

azerbaiyán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

nagorno karabaj, dmitri peskov, rusia, armenia, 📰 conflicto por nagorno karabaj, azerbaiyán, 🌍 oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto