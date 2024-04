https://latamnews.lat/20240416/israel-no-es-invencible-no-tiene-una-superioridad-indiscutible-sobre-los-paises-de-la-region-1149777111.html

"Israel no es invencible, no tiene una superioridad indiscutible sobre los países de la región"

"Israel no es invencible, no tiene una superioridad indiscutible sobre los países de la región"

Sputnik Mundo

En medio de la escalada de hostilidades y ataques entre Israel e Irán, Sputnik entrevistó a expertos para evaluar las consecuencias del ataque iraní, que tuvo... 16.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-16T16:58+0000

2024-04-16T16:58+0000

2024-04-16T16:58+0000

internacional

irán

benjamín netanyahu

🌍 oriente medio

🛡️ zonas de conflicto

💬 opinión y análisis

israel

eeuu

📰 escalada entre israel e irán

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e5/02/07/1094354864_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_0bd9dc237845b313b2e87d74e5bbf556.jpg

Debido a la fuerte presión interna para nuevas elecciones en Israel y al descontento popular con el Gobierno, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, se benefició del ataque, comentó la especialista en relaciones internacionales de la Universidad de Sorocaba y colaboradora del Instituto Brasil-Israel, Karina Calandrin.Según la analista, con ello Netanyahu consigue sobrevivir en el poder, sin embargo, no está interesado en una guerra con Irán."Sabe que no tiene fuerza política para afrontar una guerra con Irán, está demasiado debilitado. Sabe que no tiene un gabinete con la competencia mínima para afrontar una guerra con Irán", subrayó.Además, subrayó que el temor regional también es grande. Dado que Irán e Israel no comparten frontera, una guerra podría afectar a países como Arabia Saudita, Jordania, Líbano, Siria e Irak.Al mismo tiempo, a pesar de la presión externa para que Israel renuncie a una ofensiva contra Irán, Calandrin señaló que el Gabinete de guerra del Gobierno israelí incluye "figuras muy controvertidas, de extrema derecha, que han sido acusadas de racismo, que presionan internamente al Gobierno para que prosiga el enfrentamiento con Irán".Destacó que Netanyahu "espera" que la presión de Occidente para no ir a la guerra sea mayor que la presión interna a favor de una guerra."Israel no es invencible"A su vez, el magíster en economía política internacional y analista geopolítica, Dominique Marques, advirtió que no se debe pasar por alto el poder militar de Irán, casi todo desarrollado a nivel nacional, ni la capacidad de sus Fuerzas Armadas en términos de personal militar.Calandrin señaló también que, en las últimas décadas, se ha construido una imagen de invencibilidad y poder militar de Israel que no es cierta."Israel no es invencible, no tiene una superioridad indiscutible sobre todos los países de la región. Esto se ha construido, es una imagen que se ha construido y que se ha puesto en duda desde el 7 de octubre, desde que Israel sufrió el ataque de Hamás y ahora sufre este ataque de Irán", argumentó.Por su parte, Marques recordó que, según las Convenciones de Ginebra, Irán estuvo "completamente de acuerdo con el derecho internacional humanitario, en el sentido de que avisó con antelación" de los ataques del 13 de abril, dando tiempo a que los civiles evacuaran y a que Israel se defendiera.Ambos entrevistados coinciden en que el envío de misiles por parte de Irán a suelo israelí fue solo un mensaje, ya que tales ofensivas estaban anunciadas, así como el armamento utilizado.Independientemente de su capacidad y poder militar, ambos creen que a Irán no le conviene enfrentarse a Israel de forma más ostentosa para evitar una alianza occidental muy fuerte en su contra.Juego de EEUUEl hecho de que sea año electoral en EEUU pone al presidente del país, Joe Biden, "en un aprieto", señaló Calandrin.Sostiene que para evitar verse envuelto en una guerra, en conflicto con otras potencias, Estados Unidos hará todo lo posible para que Israel deje de atacar a Irán."El apoyo a Israel forma parte de la "práctica de la política exterior estadounidense", pero Biden "ha presionado mucho a Netanyahu" para que no ataque a Irán, de acuerdo con la experta.Dominique también argumentó que para Estados Unidos es estratégico contar con un aliado en la región, sobre todo para el suministro energético."No podemos perder de vista a los palestinos"Calandrin señaló que el actual conflicto con Irán desvía la atención de la tragedia humanitaria a la que se han enfrentado los habitantes de la Franja de Gaza en los últimos meses.Casi 34.000 personas murieron como consecuencia del conflicto entre Hamás e Israel en la Franja de Gaza, que dio lugar a varias acusaciones contra Israel de genocidio en la región.

https://latamnews.lat/20240415/accion-y-reaccion-el-ataque-irani-a-israel-es-el-ensayo-de-una-confrontacion-global-mas-amplia--1149761004.html

https://latamnews.lat/20240415/el-ataque-a-israel-es-solo-una-bofetada-en-la-cara-que-anticipa-las-verdaderas-capacidades-de-iran-1149754180.html

irán

israel

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Flávia Villela

Flávia Villela

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Flávia Villela

irán, benjamín netanyahu, 🌍 oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto, 💬 opinión y análisis, israel, eeuu, 📰 escalada entre israel e irán