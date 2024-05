https://latamnews.lat/20240525/el-legado-europeo-es-el-de-un-cartel-de-gansteres-criminales-que-crean-miseria-en-todo-el-mundo--1150751545.html

El legado europeo es "el de un cartel de gánsteres criminales que crean miseria en todo el mundo"

El legado europeo es "el de un cartel de gánsteres criminales que crean miseria en todo el mundo"

"Nunca diré que todos los que llevaban un uniforme de las SS eran automáticamente criminales", declaró uno de los principales candidatos para el Parlamento Europeo del partido Alternativa por Alemania (AfD), Maximilian Krah, al periódico italiano La Repubblica.El intento de Krah de defender la infame organización paramilitar Schutzstaffel del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) nazi repercutió en un grave escándalo para Alternativa por Alemania de cara a las próximas elecciones en la UE. El partido nazi fue responsable de la muerte de decenas de millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial, incluidos unos 27 millones de ciudadanos soviéticos. Las SS mantuvieron violentamente el dominio nazi dentro del Tercer Reich y mataron a millones en campos de concentración por toda Europa. Desde entonces, la AfD prohibió a Krah continuar la campaña electoral y el mismo partido ha sido expulsado del Grupo Identidad y Democracia del Parlamento Europeo. Sin embargo, parece que las escandalosas declaraciones del político no perjudicarán seriamente las posiciones de la AfD en los comicios europeos de la segunda mitad de 2024, señaló la presentadora del programa Political Misfits de Sputnik, Michelle Witte.De acuerdo con las previsiones del medio Politico, la AfD podría doblar sus escaños en el Parlamento Europeo tras finalizarse la votación. Las mismas perspectivas le esperan también a la mencionada coalición Identidad y Democracia, parte de la que fue Alternativa por Alemania.Witte destaca que otros partidos europeos de derecha tienen posibilidades de aumentar su representación en el Parlamento Europeo, alcanzando en conjunto el número de escaños más cercano al gobernante Partido Popular Europeo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. A su vez, el comentarista político Phil Kelly opina que es especialmente el rumbo dominante centrista el que ha allanado el camino para el resurgimiento de fuerzas políticas antes marginales."Las personas que están llevando a Europa hacia el abismo son los centristas liberales, cuyas políticas han fracasado, que están armando a verdaderos nazis en Ucrania. Pienso en el primer ministro liberal canadiense [Justin Trudeau] y en el presidente [ucraniano, Volodímir] Zelenski, de pie en el Parlamento canadiense, honrando el servicio en la Segunda Guerra Mundial de un veterano de la [División Galizien de] las SS. No es solo el tipo de lunáticos de AfD que parecen tener nostalgia de las Waffen SS", indicó.En sus palabras, hoy en día Europa se encuentra en una situación muy peligrosa, ya que ante las tensiones en el continente, no dispone más de contrapeso a la extrema derecha, a la vez que el centro liberal está fracasando. Witte culpa también a las fuerzas liberales y centristas de la UE de integrar las visiones de extrema derecha en la cuestión de la inmigración. A medida que la injerencia militar y política de Occidente ha desestabilizado países como Libia y Siria, Europa se ha enfrentado a una importante crisis migratoria. La UE ha respondido financiando agresivos programas en los que "decenas de miles de migrantes cada año" son arrojados al desierto norteafricano, política que los críticos han calificado de "sentencia de muerte". Mientras tanto, los europeos de clase media sufren a medida que los recursos públicos se agotan por el costo de alojar a inmigrantes que son explotados por las grandes empresas para suprimir los salarios."Este es, de nuevo, el continente que dio origen a los nazis", añadió. En este contexto, apuntó a como el ex primer ministro británico, Boris Johnson, posó esta misma semana con miembros de la Brigada Azov* y manifestó que había que enviar a Ucrania armas para atacar Rusia. En opinión de Kelly, semejante idea de los valores europeos parece "absurda".* prohibido en Rusia por extremista y terrorista

