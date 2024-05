https://latamnews.lat/20240525/bolivia-y-brasil-afianzan-su-vinculo-mediante-la-explotacion-conjunta-de-hidrocarburos--1150738723.html

Bolivia y Brasil afianzan su vínculo mediante la explotación conjunta de hidrocarburos

25.05.2024

La relación entre los gobiernos de Bolivia y Brasil se fortalecen cada día, desde el regreso de Luis Inácio Lula da Silva a la presidencia, en 2023. El producto que más se exporta del lado boliviano al brasileño es gas, que representa un 95% del total comercializado. Actualmente, ambos países estrechan aún más su vínculo con la operación de la empresa Petrobras en tareas de exploración y explotación en el país.De esta manera, Brasil no solamente comprará gas, sino que también ayudará a extraerlo. La falta de pozos hidrocarburíferos en funcionamiento es una de las mayores dificultades que enfrenta el Gobierno de Luis Arce.Sputnik conversó con el embajador de Bolivia en Brasil, Horacio Villegas Pando, quien resaltó que en territorio del Estado Plurinacional hay suficientes reservas de petróleo, pero en la última década no se trabajó adecuadamente para garantizar la disponibilidad en este momento.Hace falta invertir en la exploración de nuevos yacimientos. Pero, advirtió Villegas, es un negocio arriesgado, porque luego de gastar varios millones podría finalmente no hallarse este recurso en las áreas exploradas.Relaciones descongeladasEl embajador consideró que las relaciones entre Bolivia y Brasil están en un momento inmejorable, luego de varios años marcados por la distancia, fundamentalmente durante la presidencia de Jair Bolsonaro (2019-2022).En ese momento, "las relaciones entre Bolivia y Brasil se enfriaron, se paralizaron varios proyectos. Pero eso no significaba que estaban rotas las relaciones", comentó Villegas.El presidente Da Silva fue determinante para negociar con el Congreso brasileño el ingreso de Bolivia al Mercosur (Mercado Común del Sur), también integrado por Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela (suspendida desde 2017). Tiene como estados asociados a Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam.En Bolivia, es necesario que la Asamblea Legislativa Plurinacional sesione para aprobar el ingreso. Pero los conflictos internos en el partido mayoritario, el Movimiento Al Socialismo (MAS) impiden el trabajo legislativo.Villegas recordó que la solicitud de ingreso de Bolivia estaba trabada en el Congreso brasileño desde 2017. Se mostró seguro de que "nuestro ingreso al Mercosur va a tener un resultado muy fructífero. Nosotros compartimos frontera con Paraguay, con Argentina, con Brasil. En ese sentido, creo que en temas comerciales se abre un gran potencial".De esta manera, "Bolivia se consolida como el único país de Sudamérica que pertenece a la CAN (Comunidad Andina de Naciones) y al Mercosur. Es un país bisagra entre ambos grupos de países. Creo que se consolida como el centro de Sudamérica en varios sentidos, no solo energético sino también logístico", dijo el representante boliviano.Por su ubicación, Bolivia es un paso obligado para los productos del centro-oeste de Brasil, exportados a China y otros países a través de puertos en el océano Pacífico, explicó Villegas.Mega industrialización brasileñaPara el embajador es importante profundizar el vínculo con Petrobras, porque en Brasil "se debe alimentar a un mercado que consume 70 millones de metros cúbicos (Mm3) de gas por día. Pero eso el gas de Bolivia se hace sumamente importante, porque Brasil está entrando a un proceso de mega industrialización, con lo cual va a requerir mayores cantidades de este recurso".Con el retorno de Lula a la presidencia, Brasil también volvió a ubicarse entre las 10 mayores economías del mundo. En 2023, el Producto Interior Bruto (PIB) brasileño fue del 2,9%, equivalente a 2,17 billones de dólares, según un informe de la consultora Austin Ratings.Considerando estos datos, "creo que Brasil tiene necesidad de invertir en Bolivia, generar condiciones para producir gas, destinado a las industrias de petroquímicas brasileñas", explicó Villegas.Visita de Lula a BoliviaSe prevé que en la primera quincena de julio el presidente brasileño visitará la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (este) para reunirse con Arce y afianzar la relación bilateral mediante la firma de varios acuerdos. El embajador afirmó que es necesario tener la confirmación del presidente Arce sobre esta visita, pero ambas cancillerías ya trabajan en ello.El último mandatario brasileño que visitó Bolivia fue justamente Lula Da Silva en 2011. Volvió más adelante, pero ya no como presidente: "Hace mucho tiempo que no había una visita oficial de un presidente brasileño a Bolivia. El presidente Arce estuvo aquí en Brasil en 2022 y se reunió con el presidente Lula, cuando todavía estaba en campaña. Igualmente volvió el 1º de enero de 2023 para la asunción de Lula y tuvieron diferentes reuniones", en las cuales reactivaron el vínculo bilateral.Villegas destacó que solamente en la ciudad brasileña de Sao Paulo viven 700.000 ciudadanos bolivianos. De la misma manera, indicó que en Bolivia los brasileños son la comunidad extranjera más grande, con 60.000 habitantes.¿Bolivia a los BRICS?El Gobierno de Luis Arce manifestó en todo momento su interés de sumarse al bloque de países emergentes de los BRICS, llamados así por sus fundadores, en 2010: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En 2023, Argentina fue invitada a integrarse. Pero el presidente Javier Milei rechazó la invitación. Así Bolivia incrementó sus posibilidades de ocupar un lugar estratégico por su ubicación geográfica, también por su vasta disponibilidad de recursos naturales."Sería importantísimo ingresar a este bloque, que tiene a las economías más desarrolladas, como China y Rusia", opinó Villegas.

