Polonia se enfrenta a un 'shock' energético ante la negativa de adquirir combustibles rusos

En el punto álgido de la crisis energética, en mayo de 2022, las autoridades polacas decidieron rescindir prematuramente el contrato de suministro de gas con la empresa rusa Gazprom. Desde entonces, el país aplica un régimen común en la UE, según el cual los proveedores venden electricidad a los consumidores por debajo de los costes de mercado, recibiendo por ello una compensación estatal.Como resultado, los precios de combustible para los hogares en Polonia eran de los más bajos de la comunidad política, según muestran los datos de la oficina de estadística de Bruselas, Eurostat. No obstante, el coste total de la limitación y congelación de los precios de la electricidad, el gas y la calefacción para 2022-2023 ascendió a casi 100.000 millones de eslotis (25.460 millones de dólares).El nuevo Gobierno prorrogó la congelación hasta el primer semestre de 2024. Hasta ahora, los consumidores pagaban la electricidad de acuerdo a las tarifas de diciembre de 2021. La congelación finaliza el 30 de junio. Las autoridades no tienen intención de mantener los precios bajos por más tiempo, ya que las empresas generadoras de electricidad y el presupuesto del Estado no pueden soportarlo. Las facturas subirán sin duda, pero no mucho, anunciaron desde el Comité de Electricidad. Sin embargo, los consumidores están aterrorizados, ya que reciben avisos del gigante energético PGNiG y de otras empresas sobre el aumento de los precios en un 50-60% de golpe. Esta decisión fue tomada claramente bajo la presión de los proveedores, señala Leonid Jazánov, experto industrial independiente. En sus palabras, el Gobierno es definitivamente incapaz de proporcionarles subvenciones suficientes.En cuanto a la situación financiera en el país, el déficit presupuestario de 2023, según estimaciones preliminares, fue del 5,1% del PIB. Y la UE tiene un umbral del 3%, por lo que tiene derecho a exigir medidas. De lo contrario, Varsovia se enfrentará a multas. Al mismo tiempo, la deuda pública de Polonia alcanzó el máximo histórico de 361.300 millones de dólares, cuando hace nueve años era de 225.000 millones. Los consumidores seguirán teniendo que pagar la crisis energética de 2022-2023, solo que con retraso, indica Ígor Yushkov, destacado analista del Fondo Nacional de Seguridad Energética. Añade que, en el futuro se repetirá la indexación de las tarifas, que no volverán al nivel de 2021. En sus palabras, ahora también influye el bombeo activo de gas a los depósitos subterráneos para la temporada de invierno.Desde Moscú han indicado en reiteradas ocasiones que la UE cometió un grave error al renunciar a las adquisiciones de los hidrocarburos rusos. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que su Estado no le niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. En sus palabras, Europa esperaba que si no recibía el gas ruso, el país euroasiático colapsaría, pero, en cambio, en sus Estados están empezando a producirse procesos irreversibles.

