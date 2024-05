https://latamnews.lat/20240524/la-economia-espanola-va-bien-o-mal-la-deuda-publica-se-dispara-pero-la-externa-cae-a-minimos-1150693325.html

¿La economía española va bien o mal? La deuda pública se dispara, pero la externa cae a mínimos

Al término del mes de marzo, la deuda de las administraciones públicas de España ascendía en términos absolutos a 1.613 billones de euros, el equivalente al 109% del producto interior bruto (PIB) del país.El dato supone un incremento del 5,1% respecto al mismo periodo del año anterior, según consigna el Banco de España mediante una nota de prensa estadística. Se abandona así la tendencia descendente observada a lo largo de 2023, cuando esta entidad registró un valor del 107,7% al término del año, casi cuatro puntos menos que al cierre del ejercicio anterior e incluso cuatro décimas por debajo de las previsiones del Ejecutivo. Entonces el descenso obedeció al buen desempeño de la economía. Pero ahora, el incremento significa que el endeudamiento de las administraciones del Estado rebasa los 1,6 billones de euros por segunda vez consecutiva.La subida contrasta con las últimas previsiones del Gobierno, que a finales de abril envió a Bruselas un cuadro macroeconómico actualizado que cifraba la deuda en el 105,5% del PIB en 2024 y en el 104,1% para 2025. La propia Comisión Europea, valiéndose de los informes proporcionados por el comisario económico Paolo Gentiloni, asumió en mayo el mismo pronóstico para 2024. Es decir, 3,5 puntos menos que lo realmente obtenido. Con todo, el Gobierno espera que la deuda descienda hasta el 100% en 2027.Desglosado, el saldo de la deuda se elevó en lo que corresponde al Estado en 1,458 billones de euros (incremento interanual del 6,9%). Las comunidades autónomas lo aumentaron un 2%, hasta los 328.740 millones, mientras que las corporaciones locales experimentaron un incremento del 0,5% respecto al saldo registrado en marzo de 2023, hasta los 23.177 millones."Por su parte, el saldo de deuda de las administraciones de la Seguridad Social se situó en 116.000 millones, un 9,4%5 más que un año antes", escriben los especialistas del Banco de España.La deuda con el extranjero se reducePor otro lado, España ha reducido su nivel de endeudamiento externo de manera ostensible desde 2021: casi 200.000 millones de euros menos, hasta descender a una cota del 53% del PIB, el cual se cifró en 1,46 billones de euros en 2023. Según la estadística ofrecida por el Banco de España, el dato es el más bajo desde marzo de 2006, antes de la gran crisis financiera global iniciada a partir de 2007.Los superávits por cuenta corriente en el saldo de los intercambios comerciales con otros países tras la pandemia son una clave de la reducción. El de 2023 alcanzó 38.000 millones de euros, debido al buen rendimiento del turismo, los bienes y los servicios, según el panel de previsiones de mayo de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas). "Es el mejor resultado en términos nominales de la serie histórica y uno de los mejores resultados en relación con el PIB", escriben los analistas de Funcas.El Gobierno, que presume de buen hacer en materia económica dado su crecimiento económico estable, saca pecho con el dato de la reducción de la deuda externa. "Refleja la fortaleza y buena marcha del sector exterior español, también su competitividad. Y refuerza la posición financiera del país", declaró la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría."Es cierto que el crecimiento del PIB mitiga nuestro endeudamiento, porque producimos más y debemos menos, aunque hay que compararse con los países de la eurozona", explica a Sputnik M. C. Carpintero, economista y consultor bancario independiente. En esa comparación, según datos de Eurostat, las cifras de la deuda externa española se asemeja a las de Portugal (53,8% del PIB), Italia (46,5%) o Francia (43,3%) No obstante, este analista señala el carácter "ilógico" de que países fuertemente industrializados como Alemania estén "perdiendo fuelle" y que los que vivan del turismo crezcan. Cabe recordar que entre 2011 y 2015 la deuda externa rayó el 100% del PIB. Ahora, el descenso del consumo de las familias y también de las empresas ha provocado una caída de las importaciones. Como resultado, el volumen de intereses a pagar también se ha reducido. Según Funcas, ya solo suponen el 15% de los ingresos por turismo."A ello está contribuyendo la elevada capacidad de financiación que [la economía española] ha sido capaz de mantener. En este sentido, España no solo acumula 12 años consecutivos con capacidad de financiación, sino que, además, en 2023 alcanzó un nuevo máximo histórico (3,7% del PIB vs. 1,5% el año anterior)", apunta el economista de CaixaBank Sergio Díaz en un análisis al respecto.Continuarán bajando ambasEn realidad, la deuda externa neta mide la diferencia entre los activos extranjeros en manos nacionales (acciones de los españoles en British Telecom, por ejemplo) y viceversa (acciones de los británicos en Telefónica). Es el resultado de los movimientos del saldo de cuenta corriente y depende de cómo se comporten los activos en los que se invierta ese saldo, sea superávit o déficit.Para el caso español, mezcla aspectos buenos (superávit por cuenta corriente gracias a las exportaciones, al turismo y el crecimiento económico) y aspectos menos buenos (un consumo interno menor, producto también de la inflación que, paradójicamente, contribuye a aumentar el PIB).Entonces, ¿es contradictorio el contraste de tendencia entre la deuda externa y la pública? La Comisión Europea (CE) valora la reducción de la segunda desde 2020, cuando sobrepasaba el 120%, y prevé que siga bajando de forma "muy gradual" en los próximos años en un contexto de déficit ligeramente superior al 3% del PIB."Se espera que siga mejorando en un futuro próximo, respaldada por los continuos superávits de la balanza por cuenta corriente gracias a la creciente contribución positiva del turismo y las exportaciones de servicios no turísticos, así como a las transferencias netas de capital", afirman los economistas de la CE en su evaluación detallada de 2024 sobre las vulnerabilidades macroeconómicas de España.No obstante, el documento advierte que la evolución a largo plazo de la ratio de deuda pública "está sujeta a más riesgos", pues su nivel de partida es elevado, al igual que los déficits estructurales de los últimos años. Y esos riesgos están asociados a "condiciones de financiación más estrictas".

