Robo y violencia: el FSB publica documentos sobre el terror de las tropas occidentales en Berlín

En 1945, los militares estadounidenses, franceses y británicos desataron un auténtico terror contra la población de Berlín tras su caída: los ciudadanos fueron... 23.05.2024, Sputnik Mundo

Tras la victoria sobre la Alemania nazi en mayo de 1945, la URSS creó la Administración Militar Soviética para gestionar directamente su zona de ocupación. Todo el territorio quedó dividido en varios sectores bajo supervisión de los organismos de seguridad del Estado y de asuntos internos de la Unión Soviética. Estos se dedicaban a la lucha contra los nazis que estaban en la clandestinidad, la búsqueda y detención de criminales de guerra, el contraespionaje, la participación en la formación de órganos de autogobierno alemanes y la resolución de otras tareas especiales.La zona de operaciones de Berlín se encargaba, entre otras cosas, de supervisar la situación y el comportamiento de las tropas aliadas del Reino Unido, Francia y EEUU. Así se recogieron pruebas documentales que demostraban el terror de soldados occidentales contra ciudadanos comunes.Sídnev citó los casos más atroces."El 21 de octubre, dos alemanes, Friedrich Scholl (...) y Karl Krichek (...) volvían a casa del trabajo. Dos soldados estadounidenses se les acercaron (...) y les pidieron un cigarrillo. A continuación, dispararon sus pistolas sin motivo, hiriendo a Scholl en el pecho y a Krichek en el estómago. Estos últimos fueron recogidos por la Policía en estado grave y enviados a un hospital", informó el general.También citó otro caso. El 26 de octubre, militares estadounidenses dispararon en el muslo a una residente local, Lotte Bloksdorf. La mujer fue hospitalizada en estado grave y los tiradores huyeron.Sídnev reveló más tarde a Serov sobre las atrocidades de los hombres de EEUU, así como franceses y británicos.En un informe fechado el 19 de noviembre de 1945, se constatan nuevos hechos de anarquía. Así, el 26 de septiembre, dos militares estadounidenses entraron en una tienda, "donde había mujeres haciendo cola".En ese momento, un vecino de la zona, el artista Paul Kalin, entró en esta tienda e interrumpió a los violadores. "Al verle, los estadounidenses empezaron a golpear a Kalin, a consecuencia de lo cual le rompieron el hueso nasal y golpearon su cabeza, luego huyeron", señaló.El informe también cita el testimonio del dentista berlinés Richard Zylim. Contó que un día de finales de octubre regresaba de una cervecería. El médico no llegó ni a 100 metros de su casa, ya que encontró a dos soldados de EEUU. Sin decir nada, ellos atacaron a Zylim y empezaron a golpearle con los puños. Además, intentaron quitarle un anillo de oro del dedo, pero no lo consiguieron y luego huyeron.En la noche del 9 al 10 de octubre, dos militares de EEUU atacaron a un vigilante nocturno que les mostraba el camino. Al vigilante le diagnosticaron una contusión cerebral.El 10 de octubre de 1945, un par de soldados estadounidenses borrachos se metieron en un pequeño restaurante. "Empezaron a molestar al dueño y luego le dieron una paliza. Le robaron la cartera y abandonaron el lugar. Por el camino, persiguieron a los transeúntes. Pararon a un hombre y también le golpearon. Luego pararon a una chica, a la que también atacaron fuertemente", relató Sídnev. Luego, los estadounidenses irrumpieron en una verdulería y rompieron el escaparate.El 26 de octubre de 1945, dos camiones con 40-50 militares de EEUU armados con fusiles automáticos se acercaron a un restaurante. Irrumpieron en el edificio, cerraron todas las entradas y salidas y, amenazando con armas, obligaron a los alemanes a entregar todos sus objetos de valor."Así, los estadounidenses en 10-15 minutos robaron relojes, anillos de oro, dinero, collares de piel y otros objetos de valor, y luego huyeron", escribió Sídnev.Los violadores de FranciaEl informe de Sídnev también describe las atrocidades cometidas por los militares franceses y británicos.En la tarde del 29 de septiembre de 1945, Willy Born, residente en Berlín, regresaba a su casa cuando, de repente, fue atacado por tres soldados franceses y golpeado fuertemente en la cabeza. Born perdió el conocimiento y cayó al suelo y, cuando se despertó, descubrió que "le habían sacado dos anillos de oro de la mano, 300 marcos, una cartera con documentos, cartillas de racionamiento y una pastilla de jabón".El 27 de septiembre de 1945, tres soldados franceses "irrumpieron en el apartamento de Agnes Tornow, y la violaron a ella y a una chica, Riss, que estaba en la casa". Después, los franceses cogieron dinero y un reloj de oro de dueña de casa y se fueron tras golpearla.En la noche del 30 al 31 de octubre, tres militares ingleses irrumpieron en un apartamento."Cuando entraron, exigieron vino tinto al propietario. El casero respondió que no tenía, entonces los ingleses cogieron objetos de valor del piso y se marcharon", informó el general.

